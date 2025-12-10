Libertad Avanza (LLA) busca debatir la reforma laboral en el Senado desde esta semana

El Senado se prepara para abrir esta semana en comisión el debate sobre el proyecto de reforma laboral, que el Gobierno enviará en las próximas horas a ese cuerpo legislativo, informaron fuentes legislativas.

El bloque de la Libertad Avanza (LLA) estuvo ultimando los detalles sobre la pelea que encarará el oficialismo para conseguir sancionar la reforma laboral, con la cual el Poder Ejecutivo buscará fomentar la creación de empleo.

Para conseguir su objetivo de avanzar con el proyecto laboral, la vicepresidenta Victoria Villarruel debe conformar la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde se librará la primera batalla para conseguir la sanción de esta iniciativa, que es rechazada por el peronismo, la CTA y la CGT.

El objetivo de la LLA es abrir la discusión mañana en la comisión, que podría ser presidida en forma temporal por la senadora Patricia Bullrich, quien ha tenido en el pasado fuertes controversias con los "Gordos de la CGT" y en especial con Hugo Moyano, cuando fue ministra de Trabajo en el Gobierno de Fernando de la Rúa.

Si bien la meta de Bullrich es tratar la reforma antes del 30 de diciembre, lo más probable es que se sancione a fin de enero o febrero, reconocieron fuentes legislativas.

No se trata de una discusión sencilla ya que buscan instrumentar cambios en el sistema de indemnizaciones, la ultra actividad de los convenios, establecer límites a las asambleas en los lugares de trabajo y restringir la responsabilidad de la empresa cuando la responsabilidad es de una firma tercerizada, entre otros puntos.

La comisión tendrá 17 miembros y se estima que el peronismo contaría con 6 miembros, entre 4 y 5 LLA y el resto será distribuido entre la UCR, PRO y bloques provinciales.

De esta manera, el oficialismo necesitará cerrar acuerdos para tener el dictamen de mayoría y para lograr su aprobación en el recinto de sesiones, ya que tiene una veintena de los 37 que necesita para obtener el quórum y sancionar esta iniciativa.

El oficialismo tiene 20 senadores -aunque ahora tiene 19 ya que está pendiente la jura de Enzo Fullone, quien reemplazará a Lorena Villaverde- con lo cual necesita que apoyen el proyecto la decena de senadores de la UCR, 5 del PRO, y al menos dos provinciales.

Sobre la reforma laboral, la senadora radical Carolina Losada (UCR) aseguró que "hay muchísimas posibilidades" de que el proyecto sea aprobado por el Congreso y explicó que la iniciativa contiene "muchos puntos que son súper favorables para los trabajadores y para las pymes".

La CGT le dirá no a la reforma laboral

La CGT reunirá mañana a su Consejo Directivo y expresará un rechazo abierto a la reforma laboral que el Gobierno quiere tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello convocaron al Consejo Directivo de la central para mañana a las 12 en la sede de Azopardo, desde donde el grueso de los sindicalistas expresarán una posición común de rechazo al proyecto del Gobierno.

Así lo informaron fuentes sindicales, después de que el jefe de la Uocra y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, se ausentara de la reunión de ayer del Consejo de Mayo en la que el Gobierno presentó las conclusiones sobre los proyectos que girará al Congreso en extraordinarias y en el período legislativo 2026.

Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT, había advertido que la reforma que impulsa el Gobierno es "regresiva" y denunció que existe "falta de voluntad" para convocar a un ámbito de negociación.