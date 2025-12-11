Marina Jiménez seguirá en libertad mientras avanza la apelación: "La sentencia no está firme", dijo el Ballet Salta en un comunicado

El Ballet Salta emitió este jueves un comunicado oficial en el que fijó su postura institucional frente a la condena de 10 años dictada contra su directora, Marina Jiménez, por abuso sexual en perjuicio de su nieto. La institución destacó que la sentencia no está firme, que se esperan los fundamentos del fallo y que ya están en marcha los recursos previstos por la ley, por lo que la docente no irá a prisión por el momento.

En su comunicado, el Ballet Salta remarcó que, conforme a la legislación vigente, la condena que recibió Jiménez “se encuentra a la espera de los fundamentos” y aún debe atravesar las etapas de apelación. Por este motivo, la directora continúa eximida de prisión, cumpliendo con las obligaciones procesales y poniéndose a disposición de las autoridades judiciales.

Esta precisión llega en un contexto de fuerte conmoción social por el impacto del caso en el ámbito cultural de Salta.

Un fallo que sacudió al mundo artístico

La sentencia dictada el miércoles generó un profundo impacto en la comunidad artística provincial. Jiménez, referente histórica del folklore escénico y formadora de generaciones de bailarines, fue hallada culpable de abusar de su nieto cuando él era un niño. El caso, que emergió a partir del testimonio del joven ya mayor de edad, derivó en un proceso judicial. Sin embargo, pese al peso público del fallo, el comunicado de la institución subraya que la causa aún no llegó a instancia definitiva.

El rol de la famila

La sentencia fue confirmada públicamente por Aníbal Jiménez, hijo de la acusada y padre de la víctima, quien expresó su conformidad con el dictamen al afirmar: “Se hizo justicia”. Su testimonio fue clave para la visibilidad del caso y dio cuenta de la fractura familiar que se profundizó con el avance del expediente.

El denunciante —hoy adulto— impulsó la investigación tras revelar lo vivido durante su infancia, lo que permitió la reconstrucción de los hechos mediante pericias, testimonios y audiencias.

El Ballet Salta pide no interferir en el proceso judicial

En otro tramo del comunicado, la institución destacó su “profundo respeto por el funcionamiento de la Justicia” y señaló que no realizará valoraciones sobre el veredicto para evitar interferencias en las instancias judiciales aún en curso.

Además, reafirmó su compromiso con la transparencia, la responsabilidad institucional y la continuidad de las actividades culturales mientras avanza el proceso legal.

Qué viene ahora para Marina Jiménez

Con la sentencia en etapa de apelación, resta que los tribunales determinen si, una vez firme, la pena será de cumplimiento efectivo o en modalidad domiciliaria, decisión que suele considerar factores como la edad y el estado de salud de la condenada. Jiménez, de 74 años, podría solicitar arresto domiciliario si se confirma el fallo.

Una trayectoria que marcó la danza folclórica argentina

Marina Jiménez —cuyo nombre completo es Marina Tondini de Jiménez— es fundadora del Ballet Salta junto a su esposo, Hugo Jiménez. Desde 1970, la compañía se consolidó como embajadora del folclore escénico argentino, con proyección nacional e internacional.

La Secretaria de Cultura de la Provincia la homenajeó por su aporte artístico y su labor formativa, que se extendió durante más de cinco décadas.