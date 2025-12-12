Mi primera licencia: UCASAL y la Municipalidad de Salta realizaron una nueva entrega de certificados de Educación Vial

El pasado 4 de diciembre se llevó a cabo la entrega de certificados correspondientes a la 5ª Cohorte del Curso de Educación Vial, brindado por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta y gestionado por la Dirección de Vida Universitaria de UCASAL. En esta oportunidad, más de 90 estudiantes recibieron sus certificados de aprobación del módulo teórico, requisito que los habilita a continuar con los trámites necesarios para obtener su primera licencia de conducir.

Esta capacitación forma parte de una alianza estratégica entre UCASAL y la Municipalidad de Salta, que desde la implementación del programa ha permitido que más de 1200 estudiantes pasaran por las aulas y pudieran acceder a esta formación.

Encabezaron la entrega de certificados la Lic. Sandra Saleme, directora de Vida Universitaria; el Mg. Lic. Estanislao Villanueva Cornejo, director de Vínculos con el Medio y Responsabilidad Social Universitaria; y por parte de la Municipalidad de Salta, el Abg. Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial, junto con el equipo del Área de Educación Vial.

Cabe destacar que el Programa Mi Primera Licencia ya desarrolló cinco ediciones en UCASAL, garantizando instancias teóricas y de evaluación escrita, que constituyen dos de los cuatro requisitos exigidos para obtener la licencia de conducir. En cada cohorte se prevé una instancia de recuperatorio, buscando asegurar una mayor participación y accesibilidad para los estudiantes.

En el mes de octubre se habilitaron distintas áreas dentro del campus universitario para facilitar la gestión completa del carnet de conducir. En el espacio de coworking de la Biblioteca, los participantes pudieron realizar el examen práctico con simulador de conducción, los trámites administrativos con el equipo del Centro Móvil y el examen psicofísico obligatorio.

En esta línea, la Lic. Sandra Saleme adelantó que se prevé dar continuidad a la propuesta durante 2026 y señaló que el curso busca “continuar con estas actividades no solo para los alumnos de UCASAL, sino para toda la comunidad universitaria, docentes y colaboradores”. Además, invitó a los interesados a acercarse a la Dirección de Vida Universitaria para conocer las próximas fechas y ediciones.

Por su parte, el Abg. Matías Assennato afirmó: “Entendemos que la universidad tiene un rol fundamental en la sociedad”. Y concluyó: “Acercarles a través de esta articulación herramientas que les permitan obtener su licencia de conducir y aprender sobre educación vial ha sido uno de los principales objetivos”.

Con iniciativas como esta, UCASAL continúa fortaleciendo su compromiso con la formación integral y la responsabilidad social, acercando oportunidades concretas que favorecen la autonomía y el desarrollo de su comunidad universitaria.

