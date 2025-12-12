UCASAL, sede del encuentro de fin de año entre Río Tinto, ONGs y comunidades de la Puna

El pasado jueves 20 de noviembre, la Universidad Católica de Salta (UCASAL) fue sede del Taller de Evaluación de Proyectos 2025 y Proyección 2026, un espacio de articulación que reunió a Río Tinto, organizaciones sociales y representantes de las comunidades de Olacapato, Catua y Estación Salar de Pocitos para evaluar el trabajo realizado durante el año y proyectar nuevos desafíos.

Este encuentro se enmarcó en un proceso de trabajo que, desde 2025, impulsa iniciativas en educación, deporte, turismo, empleo y cultura, desarrolladas por Río Tinto en articulación con la Fundación ANPUY, SOIJAR, SIRIRI Turismo Sostenible, Club Gimnasia y Tiro de Salta y UCASAL. También participaron instituciones de San Antonio de los Cobres, la Municipalidad local, la Escuela de Educación Técnica N.º 3173 y el Museo Regional Andino. A su vez, asistieron representantes de la Secretaría de Asuntos Indígenas, la Secretaría de Minería y el Ministerio de Educación de la Provincia.

La jornada contó con alrededor de 40 referentes de Río Tinto, UCASAL y organizaciones comunitarias, entidades de la sociedad civil y Gobierno, quienes trabajaron sobre la continuidad de iniciativas, la revisión de proyectos ejecutados y la definición de nuevos desafíos para el año 2026.

El Mg. Lic. Estanislao Villanueva, director de Vínculos con el Medio y Responsabilidad Social Universitaria de UCASAL, destacó el rol de la universidad en el acompañamiento educativo en la Puna: “Estamos becando, junto con Rio Tinto, a cuatro alumnos que estudian en Olacapato”. Además, añadió que este apoyo se complementa con la presencia de un tutor y con los Centros Universitarios Virtuales (CUV) establecidos en la zona. Asimismo, subrayó que contar con una universidad de puertas abiertas, dispuesta a trabajar con instituciones que buscan acercar la educación a distintos contextos, fue el punto de partida de la articulación con Río Tinto.

Por su parte, el Gerente General de Río Tinto Lithium en Argentina, Mg. Abg. Ignacio Costa, valoró el trabajo conjunto llevado adelante durante el año y expresó: “Fue un día muy productivo y lleno de emociones. Cerramos el 2025 con las comunidades y con las personas que nos ayudan día a día”. Asimismo, destacó la centralidad que la empresa otorga a la formación y al desarrollo local: “Para nosotros es muy importante la educación, es un pilar fundamental, el desarrollo de los proveedores y la mano de obra local”. Así afirmó que continuarán incentivando estos ejes en los próximos años.

Con este encuentro, UCASAL reafirmó su compromiso con el desarrollo regional, el fortalecimiento de los vínculos comunitarios y la promoción del acceso a la educación en todo el territorio provincial. En esta línea, la institución continúa impulsando la articulación con diversos actores sociales para ampliar las oportunidades de formación superior, con el objetivo de que más estudiantes puedan estudiar desde sus localidades, acompañados por sus comunidades y con mejores condiciones para su desarrollo integral.

