La Liga Salteña presentará hoy la Copa de Campeones 2025

La Liga Salteña de Fútbol presentará a partir de las 11 en su sede de calle Gurruchaga la Finalísima de la Copa de Campeones 2025 que disputarán mañana con hinchas de ambas parcialidades Mitre y Ceferino en el estadio Padre Martearena.

Cabe destacar que el elenco de Pablo Moncholi fue el campeón del Apertura en julio pasado, mientras que el conjunto de Flavio Márquez se consagró en el Clausura la semana pasada.

Tanto Mitre como Ceferino serán los representativos capitalinos en la edición 2026/27 del Regional Amateur.

Pero además, las autoridades liguistas revelaron que tras la presentación, también habrá un importante anuncio para la Selección Sub-13, que junto a la Sub-15 hicieron historia y se consagraron campeones argentinos en la reciente final del Campeonato Nacional de Ligas.