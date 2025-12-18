Variante H3N2: cómo se prepara Salta ante un virus que circula en países vecinos

Si bien el subclado K de la gripe A (H3N2) no ha llegado a Salta, los primeros casos en países limítrofes preocupan a los sistemas de salud. El infectólogo Adrián Edelcopp, a cargo del programa de epidemiología del Hospital Señor del Milagro destacó que, aunque se trata de una mutación que incrementa la transmisibilidad del virus, no provoca mayor mortalidad. La prevención sigue siendo la mejor estrategia, con vacunación y medidas básicas de higiene y ventilación.

Edelcopp detalló que la diferencia que hay entre el virus de la influenza que habitualmente circula con esta variante nueva es un cambio en la proteína hemaglutinina (HA), que sirve para adherirse a las células del aparato respiratorio.

"Lo que ha cambiado es que esa mutación que suele tener esa característica del virus de la gripe, de mutar y cambiar, a veces hace mutaciones menores y a veces mayores. En este caso puede tratarse de una mutación menor, por lo que tiene más capacidad de afinidad para adherirse a las células y poder ingresar a las células e infectarlas. Entonces hay mayor transmisibilidad por parte de este virus. No quiere decir que este virus provoque mayor mortalidad o que sea más virulento, pero sí tiene mayor capacidad de transmisión y de contagio. Entonces cuanto más gente se contagia, obviamente que más posibilidad hay de que los medios hospitalarios o los centros de salud se vean más saturados", detalló.

El infectólogo agregó: "Lo que pasa es que la novedad es que los estudios epidemiológicos hacen que se determine que hay una nueva variante o clado, como le llaman a clado K, dentro de esa variante, esa hemaglutinina. Entonces eso es lo que llama la atención, por la cantidad. De todos modos hay que tener en cuenta que en Europa no hay un alto índice de vacunación contra la gripe".

Por este motivo, recordó que la vacuna sigue siendo importante como herramienta de prevención de cuadros graves.

Los síntomas de la variante H3N2

Respecto a los síntomas y cuidados, Edelcopp explicó: "si la persona adquiere alguna infección de esta característica, la gripe se caracteriza por presentar fiebre muy alta, dolor de cuerpo, genera mucha postración, tos seca, fiebre elevada. Entonces en ese caso se recomienda que utilicen barbijo para evitar transmitir a nuestra familia y a la población, evitar los medios de transporte masivos porque de esa forma también transmitiríamos a otras personas. Y bueno, y si está en el ámbito de la salud siempre manejarse con barbijo en caso de que tuviera un cuadro gripal".

Consultado sobre la cercanía de los primeros casos, Edelcopp indicó: "Ya en México ha habido casos, en Perú también. Se están descubriendo casos en Bolivia, o sea que está bastante cercano. Pero Perú sí había determinado. En realidad ellos piensan que el virus de esta variante ya estaba circulando en el continente, pero como es época de verano, de calor, la gente no está tan amontonada, no están los ambientes tan cerrados, lo que también es una forma de evitar la transmisión del virus, ventilando los ambientes".

El infectólogo destacó que la higiene de manos es clave, ya que el virus no solo ingresa por vía respiratoria, sino también por contacto con superficies contaminadas. "Si uno se lleva la mano a la boca, a la nariz o a los ojos, puede ingresar el virus también. Se ha visto que en Perú ya estaba circulando aparentemente esta cepa, pero en forma no masiva, y quizás atenuado por los casos en época de calor, donde la gente no está tan una al lado de otra y no se facilita la transmisión".

Vigilancia en Salta

Sobre la situación local, Edelcopp explicó: "La vigilancia epidemiológica son los 365 días del año. Nuestro hospital tiene características de ser el hospital centinela de vigilancia de infecciones respiratorias agudas graves, y aún más que el monitoreo de los pacientes. Esto hay que aclararlo: los médicos que asignan a los pacientes detectan cuadros gripales y le hacen un hisopado, y entonces la técnica PCR determina si es un virus intrarespiratorio, si es influenza o SARS-CoV2. Y luego, si uno lo quiere subtificar o certificaciones más finas, se lo envía a Buenos Aires, al Malbrán, para poder determinar qué variante es. Pero acá la vigilancia son los 365 días del año".

El especialista explicó que primero comenzaron a circular el virus sincicial respiratorio, luego influenza: hubo un pico de cuadros gripales en la semana epidemiológica 17, y en el último tiempo COVID-19, que actualmente está en descenso. "Pero eran los SARS-CoV2 lo que hemos tenido como virus circulante", aclaró.

Y recomendó a la comunidad: "simplemente hay que tener en cuenta que la vacuna es una herramienta fundamental para la prevención de casos graves. Hay que recordar que está vigente la vacuna para el neumococo, la P20 y para el SARS-CoV2, para el virus de influenza. O sea, hay herramientas para prevenir cuadros graves e internaciones por este tipo de patologías", señaló Edelcopp.

"La higiene de manos y la ventilación del ambiente ayudan mucho a atenuar el impacto de estas infecciones virales. Y hay que recordar que el uso de barbijos, si estamos ante un cuadro gripal, va a disminuir la posibilidad de transmitirle a otra persona o que nosotros mismos podamos adquirir infección. Pero sobre todo, cuando uno está con la gripe o el cuadro gripal, es una cuestión solidaria de evitar transmitírselo a otra persona", finalizó.