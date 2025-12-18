Argentina vs España en la Finalissima: cuándo y dónde se jugará

La Finalissima entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa ya tiene fecha, sede y horario confirmados. Argentina se enfrentará a España el próximo 27 de marzo a las 15, en el Estadio Lusail de Qatar, escenario de la mítica final del Mundial 2022. La Albiceleste defenderá el título obtenido en Wembley, donde derrotó a Italia en la edición pasada de este prestigioso torneo.

La confirmación del encuentro marca la cuarta edición de la Finalissima, una competición que enfrenta a los campeones de las confederaciones Conmebol y UEFA. Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, fue protagonista en dos de las tres ediciones anteriores: en 1993, cuando ganó por penales contra Dinamarca, y en 2022, con una contundente victoria 3-0 sobre Italia.

El Estadio Lusail, que ya fue testigo del histórico título mundial de Argentina en diciembre de 2022, será nuevamente el escenario para este esperado duelo. Scaloni, en el sorteo del Mundial, había expresado sus reservas respecto a jugar este partido previo al Mundial, dado el cansancio de la temporada y la proximidad con el torneo global. A pesar de ello, tanto él como Luis de la Fuente, entrenador de España, expresaron su entusiasmo por el enfrentamiento, que promete ser una fiesta del fútbol mundial.