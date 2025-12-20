PUBLICIDAD

Amenazas
Fábrica Municipal
Crueldad animal
Inseguridad en Embarcación
Rosario de la Frontera
Seguridad en Salta
Imputados por mala praxis
Inseguridad en Embarcación

Robo en Embarcación: dos hombres tras las rejas y el dinero recuperado tras los allanamientos

Una investigación rápida permitió capturar a los responsables del robo en un hogar del barrio 9 de Julio. Los allanamientos en barrio El Bordo y otro en la avenida Sarmiento secuestraron dinero y otros elementos clave que pueden cambiar el rumbo del caso.
Sabado, 20 de diciembre de 2025 10:08
El dinero secuestrado a los dos delicuentes y que fue robado en una vivienda del Barrio 9 de Julio de Embarcación.
La tranquilidad del barrio 9 de Julio, en la ciudad de Embarcación, se vio interrumpida hace pocos días por un hecho que puso en alarta a los vecinos: un robo calificado. Todo comenzó con la denuncia de una vecina de la zona, quien se vio sorprendida al descubrir que un monto importante de dinero en efectivo había desaparecido de su vivienda.  Lo que parecía ser un robo aislado pronto tomó otro rumbo.

Lo que vino después fue una investigación con todas las piezas acomodadas en su lugar. La Brigada de Investigaciones 14 de Embarcación actuó con rapidez, llevando a cabo varios allanamientos simultáneos en puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo barrio El Bordo y la Avenida Sarmiento. La movida dejó resultados sorprendentes: se logró incautar dinero, un HT con cargadores, y otros objetos que podrían ser clave para desentrañar el tamaño del robo y la implicancia de los detenidos.

Las autoridades no solo lograron capturar a los imputados de 39 y 34 años, sino que además descubrieron elementos que podrían conectar este hecho con otros delitos que permanecían en la sombra. Lo que parecía un robo común está ahora bajo una lupa judicial que promete traer más novedades.

La Fiscalía Penal local y el Juzgado de Garantías 1 continúan con el caso, con la certeza de que este operativo podría ser solo el principio de algo mucho más grande. ¿Habrá más involucrados? ¿El robo fue solo la punta del iceberg de una operación más compleja? Por ahora, la sociedad de Embarcación sigue expectante, con la esperanza de que la justicia haga lo suyo, mientras los implicados enfrentan su futuro en los tribunales.

