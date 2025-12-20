Un polvorín oculto en el corazón de Chicoana: Secuestro de granadas, explosivos y armas de fuego

La tranquilidad habitual de los paisajes de Chicoana se vio sacudida en las últimas horas por un hallazgo que parece extraído de un guion cinematográfico. Lo que en principio se perfilaba como una causa común de robo en propiedad privada, derivó en el descubrimiento de uno de los arsenales clandestinos más importantes detectados en la región en los últimos años. El caso generó una mezcla de asombro y preocupación, no solo por la cantidad de armamento, sino por la peligrosidad de los explosivos almacenados en un entorno civil.

Todo comenzó el 11 de diciembre. El propietario de un inmueble rural se presentó ante las autoridades para denunciar que había sido víctima de un ilícito en su finca. Sin embargo, el protocolo de actuación de los Investigadores del Distrito de Prevención 11 pronto detectó inconsistencias y señales que sugerían que el sitio ocultaba algo mucho más complejo que simples objetos de valor.

Con el avance de las pesquisas, la justicia ordenó un allanamiento que cambió el rumbo de la causa. Lo que los efectivos encontraron al ingresar no fue solo el escenario de un robo, sino un auténtico polvorín en pleno corazón de Chicoana. Ante la magnitud de los elementos detectados, se solicitó de inmediato la intervención de la División Explosivos y del Grupo de Operaciones de Alto Riesgo (GOPAR) de la Policía de Salta, ante el temor de que el material pudiera estar inestable o con trampas activas.

Armamento de guerra y dispositivos ópticos

El despliegue de las fuerzas especiales permitió el secuestro de un inventario bélico sorprendente. Según fuentes judiciales, se contabilizaron más de 55 armas de fuego, un abanico que abarca desde piezas de puño hasta armamento largo de precisión. Entre lo incautado se encuentran:

Pistolas semiautomáticas de diversos calibres y revólveres .

Escopetas, carabinas y rifles de alto impacto.

Más de 1.100 cartuchos de munición de diferentes calibres, listos para ser utilizados.

Granadas y otros dispositivos explosivos que requirieron un tratamiento especializado para su remoción.

Elementos de tecnología óptica y accesorios mecánicos avanzados para optimizar el alcance de las armas.

Encuadre legal y futuro de la causa

La paradoja del caso es absoluta: quien inicialmente acudió a la policía como víctima de un delito, terminó siendo puesto a disposición de la Fiscalía Penal Delegación El Carril y el Juzgado de Garantías 3. La causa fue caratulada inicialmente como “Tenencia y/o Portación ilegítima de armas de fuego”, mientras se intenta determinar el origen de semejante arsenal y si el mismo guarda relación con otras actividades ilícitas en la provincia o el país.

Mientras tanto, la investigación por el robo denunciado originalmente sigue su curso, aunque quedó en un segundo plano frente a la gravedad del hallazgo. Chicoana, conocida por su belleza, hoy es noticia por el peligro latente que se ocultaba tras las puertas de una de sus fincas, un recordatorio de que, a veces, la realidad supera cualquier ficción policial.