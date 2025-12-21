Este año ya nacieron más de 250 bebés en el hospital

Desde el 1 de enero al 10 de diciembre de 2025, en el hospital Oscar Costas, cabecera del Área Operativa XV Joaquín V. González, se registraron 264 nacimientos de bebés vivos, de los cuales 138 son niñas, es decir el 52,3% del total; y 101 son niños, lo que representa el 47,7%. En cuanto a la modalidad de parto, 136 fueron por cesárea, mientras que 128 ocurrieron de manera natural. Del total de partos realizados, 158 corresponden a pacientes con residencia en ese municipio. Al tratarse del centro de referencia de la Zona Sanitaria Este de la provincia, 106 partos fueron de otras áreas operativas de Anta, como El Quebrachal, Apolinario Saravia y La Lajitas. También, de ciudades aledañas de Chaco y Santiago del Estero.

El hospital Oscar Costas hizo un balance de la gestión sanitaria desde el 1 de enero al 10 de diciembre, destacando la atención de 96.130 consultas por la guardia de Emergencias y 48.325 en consultorios externos, totalizando 144.445 atenciones.

Las patologías más frecuentes que se han diagnosticado en ese periodo fueron gastroenteritis, neumonía, gripe, diarrea, faringitis, diabetes, hipertensión arterial, colecistitis, litiasis vesicular e infección de vías urinarias. Respecto a la actividad quirúrgica, se hicieron 323 cirugías de baja complejidad, siendo mayoritarias las intervenciones por cesáreas, litiasis vesicular, apendicectomía, pie diabético y hernias.

En ese nosocomio hay un quirófano equipado con mesas de anestesia, respirador e instrumental para cirugía. Este servicio cuenta con cirujanos, anestesiólogo, instrumentadores quirúrgicos y enfermeros. El gerente general del hospital Oscar Costas, Cristian Aguirre, agradeció el constante acompañamiento del gobernador Gustavo Sáenz y del ministro de Salud Pública Federico Mangione. "El año de trabajo refleja una conducción sanitaria provincial que entiende a la salud pública como una prioridad", expresó.