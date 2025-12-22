Investigan quién es el motociclista filmado en maniobras extremas

La difusión de un video viral en redes sociales que muestra una maniobra extremadamente peligrosa de un motociclista conduciendo "acostado" sobre el asiento de la moto en la avenida Bolivia, puso en alerta a vecinos y autoridades. El hecho ocurrió a las 13.30 del sábado pasado. Hasta el cierre de esta edición, ni la Policía ni Tránsito municipal habían identificado al conductor y la investigación continuaba.

Fuentes policiales confirmaron a El Tribuno que "no tiene patente, lo están viendo en el video, lo está investigando Tránsito, nosotros también. No está identificada la persona aún."

En tanto, desde Tránsito de la Municipalidad agregaron: "El puesto sobre la ruta (nacional) 51 detuvo a un motociclista con características similares al día siguiente, pero no sabemos si es el mismo. En el video no se puede visualizar la patente; sin ella es muy difícil identificar al conductor."

Y añadieron: "Por las fiestas de fin de año se intensifican los controles, y se están repintando las estrellas de la Asociación Civil Padres de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables (Pavicei) como forma de recordar a la población las tragedias que provoca conducir de manera imprudente".

Prevención

Raúl Córdoba, referente del grupo Estrellas Amarillas, filial Salta, calificó como "gravísimo" el comportamiento del motociclista filmado en avenida Bolivia y advirtió que situaciones similares pueden darse con cualquier tipo de vehículo, desde bicicletas y cuatriciclos hasta monopatines eléctricos o vehículos 4x4.

"El ser humano no está capacitado para ese tipo de maniobras. Incluso cuando se trate de prácticas deportivas habilitadas, este no es el lugar ni el espacio para realizarlas. Aparte se requiere todo un sistema de seguridad. La motocicleta es un vehículo de transporte de hasta dos personas; no está diseñada para hacer ese tipo de maniobras. Y bueno, se tiene que llegar con prevención", explicó.

Y añadió: "Creo que el Estado tiene que entender que dentro de la seguridad vial hay tres pilares fundamentales: capacitación y prevención, eso tiene que existir siempre y en esa pirámide tiene que estar justamente por arriba del control y la sanción. A mayor capacitación, mayor prevención; menor control, menor sanción. Ese es el objetivo principal de la seguridad vial. Yo no estoy inventando nada, es un concepto a nivel mundial".

Considera que para este tipo de cosas se requieren campañas grandes. "No veo que existan campañas. El sistema de fotomultas necesita justamente una campaña de prevención. Vos tendrías que tener un folleto a mano: en tu casa, tus familiares, tus amigos, en el lugar de trabajo para identificar claramente cuáles son las ubicaciones de las cámaras que controlan exceso de velocidad, invasión de la senda peatonal, cruce de semáforo en rojo, uso del cinturón de seguridad. El desconocimiento de la población hace que se deje de lado el objetivo principal, que es prevenir."

Y agregó: "Esto tiene que ser como un abecedario: el ciudadano, tanto peatón como conductor, debe tener claros muchos conceptos, y eso es responsabilidad del Estado. Lo que está haciendo el muchacho este, porque no se le llegó con el sistema de prevención, no se le dieron los conceptos claros de que eso está totalmente prohibido, y que pone en riesgo su vida y la de terceros."

Finalmente, el referente hizo un llamado a la acción. "Estamos hablando de poblaciones de una metrópoli que tiene prácticamente la circulación de un millón de personas. Pero la Constitución es clara: es deber del Estado velar por la salud física y mental de las personas. Eso va a depender de las acciones que quieran tomar aquellos que hacen política publica con respecto a esto", finalizó.

Indignación entre vecinos y usuarios

La viralización del material generó preocupación e indignación entre vecinos y usuarios de redes sociales, quienes advirtieron que situaciones como esta podrían terminar en accidentes graves o incluso fatales. Además, el hecho reavivó el debate sobre la necesidad de campañas de concientización y prevención vial.