Bienestar digital y desarrollo integral: UCASAL aportó su mirada en la Primera Jornada Provincial de Primera Infancia

La Universidad Católica de Salta, a través del Observatorio Para la Protección de la Infancia (OPPI), formó parte de la Primera Jornada Provincial de Primera Infancia, un espacio impulsado por el Gobierno de la Provincia que reunió a más de 500 participantes de distintos puntos del territorio salteño.

En representación de UCASAL asistieron la Mg. Karina Puente, jefa de carrera del Profesorado Universitario de Educación Inicial y Primaria, y el equipo del OPPI. La Dra. Isabel Gatti, directora del Observatorio, fue especialmente convocada como disertante con la conferencia “Crianza y educación digital”, en el marco de las reflexiones sobre bienestar digital desde los primeros años.

El OPPI desarrolla actualmente diversas iniciativas orientadas a promover el bienestar digital de niñas, niños y adolescentes. Entre ellas se destacan las diplomaturas “Bienestar Digital en Contextos Formativos”, “Protección de los NNyA en la Era Digital”, “Inteligencia Artificial y Derechos Digitales de NNyA” y el Programa ProDigNNA, todas orientadas a fortalecer la formación de docentes, familias y profesionales. Estos programas buscan acompañar el uso responsable de pantallas, prevenir riesgos en internet y fomentar una ciudadanía digital crítica, garantizando que la infancia crezca en entornos tecnológicos seguros, equilibrados y formativos.

El acto de apertura estuvo encabezado por el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi; el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, Carina Iradi; y la subsecretaria de Primera Infancia, Marcela Alarcón. También participaron autoridades provinciales, representantes de municipios, referentes educativos, organizaciones sociales y especialistas de UNICEF, así como delegaciones de Jujuy, Tucumán y Catamarca.

La jornada se desarrolló a partir de paneles, conferencias y mesas de trabajo destinadas a construir una agenda común para el desarrollo integral de la primera infancia. De estos intercambios surgirá el documento de consenso “Lineamientos Provinciales para una Política de Primera Infancia con Anclaje Local”, que orientará acciones coordinadas para los próximos años.

Desde UCASAL y el OPPI destacaron la importancia de seguir articulando con organismos gubernamentales, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer políticas públicas basadas en el cuidado, la corresponsabilidad y el compromiso con las nuevas generaciones.

https://prensa.ucasal.edu.ar/jornada-primera-infancia-trib

