Los adultos mayores también son protagonistas en UCASAL

El proyecto de extensión “Experiencia Viva: Cuerpo y Bienestar”, desarrollado por el Instituto Universitario de Rehabilitación en articulación con la Secretaría de Personas Mayores, culminó su edición 2025 con una emotiva muestra coral protagonizada por los integrantes del taller de voz. La actividad se llevó a cabo en el hall de la Escuela Universitaria de Música, donde familiares, estudiantes y docentes se reunieron para celebrar el cierre de un ciclo centrado en la salud, el movimiento y la participación comunitaria.

La propuesta estuvo dirigida por la Lic. Claudia Ramos, jefa de carrera de la Licenciatura en Psicomotricidad y referente de extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud, quien explicó que el proyecto nació para promover una longevidad saludable. Según comentó, la iniciativa estuvo orientada a “generar un espacio para personas mayores de 50 años donde puedan pensarse activos, protagonistas, con capacidad de emprender nuevos proyectos, encontrarse en un espacio social y descubrirse en grupo”.

El proyecto contó con una notable participación de estudiantes de las carreras de Fonoaudiología, Psicomotricidad, Psicología, Psicopedagogía, Podología, Kinesiología y Trabajo Social, quienes integran el Instituto Universitario de Rehabilitación. A lo largo del año desarrollaron talleres vinculados al uso de la voz, la respiración, la prevención de caídas, el alivio del dolor, el movimiento y actividades acuáticas, en un entorno de práctica real con acompañamiento docente.

La Lic. Ramos también destacó el crecimiento de los alumnos y el compromiso demostrado: “Les dejó una gran sorpresa porque venían a pedir más. Esto los llevó a investigar, generar estrategias e intervenciones, y pensar su futuro profesional en relación con los adultos mayores. Los docentes acompañamos, pero la creatividad y formulación de las actividades fueron de ellos. Fue una verdadera escena de aprendizaje en servicio”.

El taller de voz, que dio origen a la muestra coral, se desarrolló con gran entusiasmo y llegó incluso a vincularse con actividades corales externas de la Secretaría de Personas Mayores.

Entre los participantes, Silvia Barraza compartió su satisfacción con la propuesta: “Aprendimos desde técnicas de respiración y postura hasta temas que necesitamos hoy, como prevenir ciberestafas. Cada encuentro fue provechoso, por eso sigo invitando a más personas: si es bueno para mí, también lo es para mis pares”.

También destacó el valor de que estas actividades sean accesibles para la comunidad: “En un contexto donde todo cuesta, está muy bueno poder venir acá y que no te cueste nada”.

La Lic. Rocío Aparicio, Directora del taller de voz, celebró la experiencia coral como espacio de expresión y crecimiento: “Fue una muestra increíble, donde los adultos mayores pudieron cantar, expresarse y mostrar sus talentos. Para los estudiantes, fue una práctica profesional completa y un trabajo en equipo de retroalimentación constante”.

Tras los resultados alcanzados, el equipo anticipa su participación en la convocatoria 2026, con el objetivo de reforzar actividades existentes y explorar nuevas líneas de trabajo, como la posibilidad de incluir prácticas con adultos mayores con patologías específicas.

El cierre del proyecto “Experiencia Viva” no solo celebró el talento y la participación de los adultos mayores, sino que también reafirmó el valor del aprendizaje interdisciplinar, el servicio a la comunidad y la formación integral de los estudiantes.

UCASAL reconoce la importancia de impulsar propuestas que vinculan saber académico, responsabilidad social y crecimiento humano. Experiencias como esta fortalecen la misión de la institución y confirman que el encuentro entre generaciones es una herramienta transformadora para la formación profesional y para la construcción de una comunidad más inclusiva y activa.

