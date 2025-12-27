Vialidad pide precaución en la ruta 51 tras nevada

La Dirección de Vialidad Nacional, a través de su delegación en Salta, informó que quedó restablecido el tránsito con normalidad en los sectores de la Ruta Nacional 51 que habían resultado afectados por las condiciones climáticas registradas en las últimas horas. No obstante, una intensa nevada registrada este jueves en la Puna salteña volvió a generar complicaciones puntuales y obligó a extremar las medidas de precaución, especialmente en la zona de San Antonio de los Cobres.

Según el parte oficial, la circulación se encuentra habilitada entre Gobernador Solá, a la altura del kilómetro 70, y Alfarcito, en el kilómetro 82. También está normalizado el tránsito en el tramo que une San Antonio de los Cobres con el Salar de Cauchari, una vía estratégica para la actividad minera, comercial y turística de la región.

Sin embargo, desde el organismo vial advirtieron que se debe circular con extrema precaución entre los kilómetros 180 y 190 de la ruta 51, donde persiste la presencia de barro sobre la calzada. A esta situación se sumó, durante la madrugada de este jueves, una intensa nevada en San Antonio de los Cobres y zonas aledañas, un fenómeno poco habitual para esta época del año, que provocó acumulación de nieve y hielo, reducción de la visibilidad y dificultades en la circulación.

En Chorrillos

La situación más delicada se registró a la altura de Chorrillos, donde varios camiones quedaron momentáneamente varados debido a las condiciones resbaladizas del pavimento. Equipos y maquinaria de Vialidad Nacional trabajan de manera permanente en el despeje de la calzada, logrando habilitar el tránsito por media calzada en los sectores más comprometidos, siempre bajo estrictas condiciones de seguridad.

Desde Vialidad Nacional informaron que el personal continúa realizando tareas de monitoreo constante y mantenimiento sobre la traza, con el objetivo de garantizar condiciones seguras de circulación y responder rápidamente ante cualquier eventualidad que pueda surgir por cambios repentinos del clima. El pronóstico meteorológico anticipa además tormentas para la tarde, lo que podría agravar el estado de las rutas y prolongar las complicaciones.

En la ruta nacional 68

En paralelo, el organismo vial mantiene activo el operativo sobre la Ruta Nacional 68, donde las intensas lluvias registradas en los Valles Calchaquíes, especialmente en la zona de la Quebrada de las Conchas, provocaron caídas de piedras, arrastre de material aluvional y derrumbes sobre la calzada.

Los mayores inconvenientes en la ruta 68 se concentraron en el tramo comprendido entre Talapampa y Cafayate, con una afectación más marcada entre los kilómetros 20 y 78. Ante este escenario, los equipos de Vialidad Nacional iniciaron tareas de despeje de manera ininterrumpida desde el martes 24, víspera de Navidad, y continuaron durante toda la jornada del miércoles 25.

Como resultado de esos trabajos, se logró habilitar la transitabilidad por media calzada para todo tipo de vehículos, permitiendo nuevamente la circulación en el sector afectado, aunque bajo condiciones de precaución. Durante la jornada de hoy, las máquinas continúan realizando tareas de limpieza y remoción del material acumulado, con el objetivo de normalizar completamente las condiciones de la ruta, siempre supeditadas a la evolución del clima en la región.

Desde Vialidad Nacional reiteraron el pedido a los conductores de circular con prudencia, respetar la señalización preventiva.