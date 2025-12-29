Guerra en Ucrania: "Nos acercamos a cerrar un plan"

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró ayer que un acuerdo de paz en Ucrania está muy cerca, tras reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, aunque reconoció diferencias sobre el futuro estatus del Donbás.

"Creo que nos estamos acercando" a cerrar un plan, señaló Trump en una rueda de prensa tras reunirse por casi tres horas con Zelensky en Florida y agregó que conversaron también con varios líderes europeos durante el encuentro.

El mandatario ucraniano, por su parte, enfatizó también que el encuentro fue positivo y adelantó que las partes acordaron reunirse "en las próximas semanas" para "finalizar los aspectos conversados", pero no dio detalles de dónde o cuándo exactamente tendría lugar.

"Tenemos grandes acuerdos sobre el plan (de paz) de 20 puntos, creo que está un 90% acordado", indicó Zelensky.

"Podemos decir que estamos en el 95%, pero no me gusta hablar de porcentajes. Pienso que estamos avanzando muy bien. Estamos muy cerca. Hay uno o dos problemas espinosos, muy duros, pero creo que vamos muy bien. Hemos hecho muchos progresos hoy y durante el último mes", aseguró Trump.

Tras la conversación telefónica

El encuentro entre los dos líderes se produjo después de que el jueves Zelensky sostuviera una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con quienes abordó "nuevas ideas" sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones.

Trump habló ayer por teléfono con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y aseguró que hay avances "en la dirección correcta" para determinar el futuro de las regiones ucranianas ocupadas del Donbás.

El plan de paz de 20 puntos, que Moscú ha rechazado, incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania similares a las de la OTAN.

En cuanto a la situación territorial, Kiev propone dos opciones: congelar la actual línea del frente o establecer una zona desmilitarizada en partes de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla y que Rusia reclama.

Ucrania ya ha iniciado preparativos para celebrar elecciones presidenciales. Un grupo de trabajo formado por representantes de varios partidos ha celebrado su primera reunión para discutir los obstáculos legales, de seguridad y organizativos.

Según Zelensky, Ucrania podría realizar de forma simultánea las elecciones y un referéndum sobre el documento de 20 puntos. Celebrar elecciones en tiempos de guerra ha sido una opción impopular en Ucrania, rechazada por las principales fuerzas políticas, y requeriría cambiar la legislación.

Sin embargo, ante la insistencia de Trump, Kiev se ha abierto a la idea, en lo que se percibe como un intento de privar a Moscú y Washington del argumento de que el Gobierno ucraniano es ilegítimo.

Negociarán a través de "un grupo de trabajo"

Donald Trump anunció ayer que tanto Rusia como Ucrania se han mostrado de acuerdo en negociar a través de un "grupo de trabajo" compuesto por sus principales colaboradores para finalizar el acuerdo de paz sobre el conflicto en Ucrania "en las próximas semanas".

El grupo de trabajo contará por parte de EEUU con el enviado Steve Witkoff y el secretario de Estado, Marco Rubio. "Ucrania va aportar gente muy buena", añadió Trump, quien en una llamada previa con el presidente ruso, Vladímir Putin, obtuvo la aceptación del Kremlin a esta mediación.

Zelensky dijo que espera que con este grupo "tengamos decisiones en enero" sobre seis documentos que deberían resolver las diferencias sobre el alto el fuego, las garantías de seguridad para Kiev por parte de la OTAN y Europa, y el futuro de las regiones del Donbás ocupadas por Rusia.