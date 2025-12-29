PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
29 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Temporal en Salta
Alcohol al volante
Nacieron trigemelas
Verano 2026 en Salta
Bermejo
LA AFA BAJO LA LUPA
Tini en Salta
Temporal en Salta
Alcohol al volante
Nacieron trigemelas
Verano 2026 en Salta
Bermejo
LA AFA BAJO LA LUPA
Tini en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1535.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

URGENTE. City salteña: Allanan un banco en el microcentro de la ciudad

Efectivos de la Policía Federal realizaron un gran despliegue durante el mediodía de hoy para allanar oficinas de Más Ventas sobre calle España, entre Mitre y Balcarce.
Lunes, 29 de diciembre de 2025 12:20
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un operativo de gran despliegue policial se llevó a cabo este martes por la mañana en la sede del Banco Más Ventas, ubicada sobre calle España, entre Mitre y Balcarce, en el microcentro de la ciudad. La presencia de numerosos efectivos de la Policía Federal Argentina llamó la atención de peatones y clientes que circulaban por la zona céntrica.

Según se pudo observar en el lugar, el procedimiento consistió en un allanamiento dentro de la entidad bancaria, en el que intervienen efectivos de la Policía Federal.Parte del operativo se desarrolla en el interior del edificio, incluso en sectores superiores, donde se realizan las diligencias correspondientes.

De acuerdo a la información recabada en el lugar, el procedimiento incluye el secuestro de dinero y otros elementos de interés para la investigación, aunque hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre el origen ni el motivo del allanamiento. Las actuaciones se iniciaron durante la mañana y se prevé que se extiendan por varias horas más.

Pese al despliegue policial, la atención al público en el banco continuó con relativa normalidad. Durante el operativo se pudo ver a clientes ingresando y retirándose de la entidad para realizar trámites habituales, mientras efectivos policiales permanecían en el interior y en los accesos del edificio.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD