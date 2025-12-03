Se renudaron las paritarias en Salta: qué le ofreció el Gobierno a los gremios

Tras la sanción del Presupuesto provincial 2026, se reactivó este miércoles las negociaciones paritarias entre el Gobierno de Salta y los gremios estatales. El encuentro tuvo lugar en Casa de Gobierno y contó con la presencia de funcionarios del Ejecutivo, entre ellos los titulares de Economía, Salud, Educación y coordinación gubernamental, así como representantes sindicales de diversos ámbitos de la administración pública.

Como parte de la propuesta oficial, el Gobierno presentó un esquema de pagos que contempla desembolsos cada 15 días durante diciembre y enero, con el fin de amortiguar el impacto de la inflación y fomentar el consumo interno.

La propuesta incluye pagar el 16 de diciembre el medio aguinaldo; los días 30 y 31 del corriente el salario de diciembre con un incremento del 5% acordado en la reunion paritaria del mes de julio; abonar el 16 de enero un bono adicional de 150.000 pesos y adelantar el sueldo de enero para los días 30 y 31 del mismo mes.

Pase a planta

Durante el encuentro también se informó que, antes de fin de año, se dará a conocer el listado de empleados habilitados para avanzar en el proceso de pase a planta temporaria, una medida consensuada con los gremios.

Los representantes sindicales destacaron la decisión del Gobierno de mejorar las condiciones laborales y de preservar los puestos de trabajo, remarcando que en Salta no se produjeron despidos en la administración pública, a diferencia de lo ocurrido en el ámbito nacional.

Por su parte, desde el gobierno se justificó la propuesta en la necesidad de sostener no solo los salarios, sino también el empleo, el funcionamiento de los servicios esenciales, la obra pública y la estabilidad del Estado provincial.

Aunque la oferta contempla medidas concretas, las partes coincidieron en que la negociación permanecerá abierta. Se adelantó una nueva reunión para la próxima semana, con el objetivo de profundizar el diálogo y acercar posiciones.

Lo que el Gobierno le propuso a los gremios