Preocupación en San Lorenzo por la desaparición de un abuelo de 78 años

El paso de las horas se vuelve el enemigo más difícil de combatir para una familia de la zona oeste alta. Lo que comenzó como una tarde habitual de verano el pasado 28 de diciembre, se transformó en una vigilia cargada de angustia para los allegados y familiares de Gerardo Juan Vogler, un hombre de 78 años cuya ausencia ha puesto en alerta a las autoridades de San Lorenzo.

Vogler salió de su domicilio en el barrio Loteo Buen Clima y, desde entonces, el silencio se apoderó de su paradero. Sus familiares, tras intentar localizarlo por sus propios medios, formalizaron la denuncia en la Comisaría 10 de La Lonja, activando de inmediato un complejo operativo que busca evitar que el tiempo borre pistas clave.

Bajo la dirección de la Fiscalía Penal de San Lorenzo, se puso en marcha el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas. No se trata de un rastreo aislado: diversas divisiones de la Policía de Salta están desplegadas en el terreno, realizando patrullajes en zonas aledañas, relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas vecinales para reconstruir el recorrido que pudo haber tomado el hombre.

Datos clave para identificarlo

Para que la colaboración ciudadana sea efectiva, es vital retener los rasgos físicos y la vestimenta con la que Gerardo fue visto por última vez. Según la descripción oficial, se trata de un hombre de tez blanca, de aproximadamente 1,70 metros de estatura, ojos de un distintivo color celeste y cabello corto blanco.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de vestir color marrón claro, zapatillas negras con detalles blancos y una chomba gris de mangas largas. Su apariencia es la de un abuelo de contextura media que podría encontrarse desorientado debido al paso de los días a la intemperie.

La solidaridad de los salteños es, en estos casos, el eslabón más fuerte de la cadena de búsqueda. Cualquier dato, por mínimo que parezca -un avistamiento en una plaza, una parada de colectivo o un local comercial-, puede ser la pieza que falta en este rompecabezas.

Se solicita a la comunidad que, de contar con información certera, se comuniquen de manera inmediata con el Sistema de Emergencias 911 o se acerquen a la dependencia policial más cercana. La prioridad absoluta es encontrar a Gerardo y devolverle la tranquilidad a una familia que hoy solo espera su regreso.