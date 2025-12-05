Cooperación internacional: UCASAL recibió a delegados de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

La Universidad Católica de Salta (UCASAL) recibió a una delegación de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (UCB), en el marco de una agenda institucional orientada a compartir experiencias, conocer realidades académicas y explorar nuevas oportunidades de cooperación.

Durante dos jornadas de trabajo, el grupo (conformado por referentes de todas las sedes de la UCB) participó de una agenda intensiva orientada a compartir las experiencias académicas y de gestión de UCASAL. El encuentro permitió identificar puntos en común y avanzar en la construcción de posibles convenios y acuerdos de colaboración.

La Mg. Constanza Diedrich, vicerrectora académica de UCASAL, destacó que este espacio se inscribe en el proceso de internacionalización que la universidad viene impulsando: “Trabajamos la internacionalización como un eje político que va más allá de la movilidad, ya que también implica compartir distintas experiencias de cada universidad en diferentes dimensiones”.

Con el objetivo de intercambiar conocimientos en aspectos centrales como el modelo educativo y los procesos formativos desarrollados en cada institución, Diedrich subrayó que la UCB –con una larga trayectoria en la implementación del modelo por competencias– es un gran referente para UCASAL, puesto que su experiencia orienta y enriquece el propio camino institucional.

Además, la vicerrectora académica subrayó que la participación activa de UCASAL en organismos como ODUCAL y RECLA, presidida actualmente por ella, permite fortalecer vínculos estratégicos que impulsan la investigación, la docencia, la extensión y la innovación educativa.

La visita también contó con la participación de la Lic. Mónica Daza, vicerrectora académica nacional de la UCB, quien enfatizó el vínculo histórico entre ambas instituciones: “Somos universidades hermanas, con un itinerario común de aporte a la educación superior en nuestros países. Venimos a aprender cómo UCASAL desarrolla sus procesos de formación, investigación aplicada y vinculación con el medio”.

Asimismo, destacó la relevancia de la internacionalización para las universidades católicas, unidas por una misma misión educativa: “Compartimos la búsqueda de la verdad para el bien de la humanidad. Queremos reactivar la patria grande a través de la ciencia, la tecnología y, sobre todo, los valores humanos cristianos que nos identifican”.

Por su parte, la Dra. Silvia Álvarez, secretaria general de UCASAL, remarcó que se trató de un encuentro orientado al intercambio de buenas prácticas y a la construcción de nuevas oportunidades institucionales. Señaló que la agenda contempló reuniones intensivas con equipos de docencia, gestión, educación continua, tecnología e internacionalización con el propósito de identificar puntos de encuentro que puedan derivar en convenios, titulaciones conjuntas y proyectos académicos compartidos.

Desde la perspectiva tecnológica y de gestión, el Ing. Julio Galarza Rosales, coordinador Nacional de TIC y Sistemas de la UCB, valoró la oportunidad de este intercambio institucional: “Es una ocasión muy especial para compartir experiencias entre ambas universidades y conocer el camino recorrido por cada una. Estas instancias nos ayudan a evitar errores, potenciar el trabajo desarrollado y proyectar futuras acciones de colaboración”.

El referente también presentó el sistema integrado académico-administrativo que la UCB desarrolla desde 2020, una herramienta que busca unificar procesos y mejorar la gestión en todas sus sedes.

La visita de la Universidad Católica Boliviana San Pablo reafirma el compromiso de UCASAL con la construcción de redes académicas que potencien la calidad educativa y promuevan la cooperación internacional. Estos espacios de diálogo permiten nutrirse de buenas prácticas, fortalecer la misión formativa y avanzar hacia una universidad cada vez más abierta, innovadora y conectada con el contexto regional y global.

