Tensión en la frontera por restricciones de la Aduana boliviana

La proximidad de las fiestas encuentra otra vez a la frontera con Bolivia envuelta en tensiones y asperezas por restricciones de la Aduana y la Policía Naval del vecino país que afectan al comercio norteño, en momentos en que las variables monetarias activaron compras de productos alimentarios desde localidades como Aguas Blancas y Salvador Mazza hacia Bermejo y Yacuiba.

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, describió el actual escenario y cuestionó la falta de reciprocidad con que organismos de Bolivia tratan al movimiento de mercancías e incluso a turistas argentinos, a los que estaciones de servicio del vecino país no les venden combustible, pese a que el nuevo presidente, Rodrigo Paz, anunció apenas después de asumir el pasado que esa traba sería inmediatamente levantada.

"Nos parece totalmente injusto que estaciones de servicio de Bolivia les nieguen despachos a turistas argentinos, cuando son abastecidas por cien camiones cisterna que diariamente llevan combustible desde los puertos de Buenos Aires y Rosario (Santa Fe) hacia el vecino país. Son 200 camiones que van y vienen todos los días, que rompen las rutas argentinas y encima encandilan con reflectores que no son permitidos en nuestro país, pero transitan y cruzan la frontera sin impedimentos. Si actuáramos con una actitud obstructiva, como la que consideramos injusta de su parte, y cortáramos el paso de esos camiones, en cinco días en Bolivia no se podría mover ni un alfiler", remarcó Zigarán, en diálogo con Radio Salta.

El interventor de Aguas Blancas remarcó que "hay un montón de actitudes que causan molestia" desde hace largo tiempo y ante las cuales "las cancillerías duermen. Hace más de tres años que venimos peleando para que instalen cloacas en Yacuiba y no se sigan tirando efluentes crudos hacia Salvador Mazza, sin lograr que las autoridades bolivianas respondan. Todos los años nos mienten: nos dicen que solucionaran, pero no pasa nada. A veces no queda otra que tomar acciones directas para que a los nuestros y a los de ellos les caiga la ficha. Reitero que me parece totalmente injusto que pasen cientos de camiones con combustible a Bolivia y que a los argentinos no nos vendan. Por lo menos deberían tener la deferencia de vendernos combustible a quienes les permitimos el paso. Me parece un despropósito", enfatizó, tras aclarar que le pareció "perfecta" la decisión que anunció el nuevo presidente de Bolivia, en el sentido de eliminar la traba que enfrentan turistas no solo argentinos, sino también de otros países de la región, en las estaciones de servicio del vecino país.

Zigarán también destacó la firme postura que adoptó el presidente Paz frente a los abusos que sufren quienes ingresan al territorio boliviano y se encuentran con las llamadas "trancas" (piquetes) y cobros de peajes extorsivos.

Cupos y reglas inflexibles a las compras

Por la relación cambiaria, a ciudadanos de Bermejo hoy les resulta favorable comprar comestibles en Aguas Blancas. Después de mucho tiempo, comerciantes de la localidad comenzaron a vender. "Sin embargo, no pasó una semana y la Aduana de Bolivia restringió el horario: solo se puede pasar mercadería hasta las 13, cuando nosotros tenemos abiertas las oficinas fronterizas las 24 horas. También empezaron a aplicar un cupo que solo permite a ciudadanos bolivianos adquirir mercancías con un cupo de 300 dólares por mes. Y a quienes se exceden la Naval boliviana les quita la mercadería. "Si hasta el martes (por hoy) no deponen su actitud, nosotros haremos todo lo que debamos hacer para que se adopte la misma regla de este lado de la frontera ¿Por qué deberíamos seguir siendo flexibles si ellos imponen horarios y cupos? Si persisten en su inflexibilidad, no van a vender ni un alfiler para Navidad", advirtió Adrián Zigarán.