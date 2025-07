Esteban Avigliano: "Demostramos que la contaminación viene de la minería de Bolivia"

Esteban Avigliano, doctor en Ciencias Biológicas, dijo que la investigación fue posible gracias al financiamiento de Francia, en conjunto con la Comisión Trinacional del Pilcomayo, con el apoyo de Bolivia, la provincia de Formosa, y una escasa participación del Estado Nacional Argentino.

¿En el río Pilcomayo hay presencia de metales pesados y sin embargo se puede comer el pescado?

Claro. Eso es porque hay niveles permitidos, como cualquier otro alimento que usted tenga. Si se compra una galletita, tiene grasas trans, y las grasas trans son malas, pero hasta cierto punto usted puede consumir sin que sea perjudicial para la salud, para distintos tipos de enfermedades. Ahora con los metales pasa lo mismo. Hay umbrales que, si se pasan, se corre un riesgo más alto y si se está por debajo de ellos, no pasa nada. En el caso al Pilcomayo, tiene niveles más altos que si no hay minería, pero está por debajo del límite todavía, lo cual no significa que en cualquier momento no lo pueda pasar y termine siendo riesgoso, pero hoy no lo es. Hoy se sabe que está contaminada el agua y el sedimento por la minería, los peces también, pero por ahora se pueden consumir porque los niveles son aptos para el consumo, están dentro de la normativa.

Ahora, ¿esas conclusiones de aptitud para el consumo son para el Pilcomayo en la parte del Chaco Salteño? ¿estamos hablando de la Triple Frontera, o de toda la cuenca?

Es para la región chaqueña. Después, más arriba, en el Pilcomayo boliviano, la contaminación es mucho mayor y mientras más está cerca la minería, más contaminado está.

¿Ustedes hicieron la investigación en toda la cuenca del río Pilcomayo?

Nosotros hicimos la muestra del agua y el sedimento en todo el Pilcomayo, desde Potosí (Bolivia) hasta la desembocadura cerca del Paraguay. Y la publicación en la que hace referencia es puntualmente sobre los peces que están del lado argentino, porque nosotros lo que demostramos es que la contaminación viene de la minería de Bolivia, no es por la actividad que nosotros hacemos en nuestra cuenca, sino que viene de arriba. O sea, no podemos hacer mucho más que recibir los contaminantes.

¿Esta investigación cuándo se hizo?

Esto se publicó el mes pasado, es muy nuevo, y la investigación se hizo en los dos o tres años anteriores, porque lleva mucho tiempo hacer las mediciones y demás. Ya se hizo toda una investigación de campo, donde fuimos varias veces en el año a toda la cuenca, después se llevaron las muestras a distintos países, Francia por ejemplo, para hacer algunos análisis, y acá se hizo después todo el análisis estadístico y demás con los datos, y se publicó en una revista internacional el mes pasado.

¿La estacionalidad también incluye el grado de contaminación en los pescados?

Sí, la estacionalidad influye. Lo que pasa es que también el pescado tiene estacionalidad, no se pesca todo el año. Entre mayo y septiembre más o menos, es la época de pesca, y después no se pesca más. Y el Pilcomayo tiene crecidas extraordinarias en verano, enero, febrero y marzo, que es cuando se arrastran más contaminantes de la minería. Después cuando baja, en septiembre, octubre y noviembre, que está bien bajo, ya no arrastra tanto.