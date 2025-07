Roberto Dib Ashur: “No ofrecemos nada que no seamos capaces de encarar”

Después de varias horas de negociación, el Gobierno provincial cerró un acuerdo paritario con la mayoría de los gremios estatales. La propuesta contempla un aumento del 14% para el segundo semestre —lo que lleva la suba anual al 23%—, un bono de $50.000, pases a planta temporaria, adicionales por transporte y jerarquización, y una cláusula de revisión para octubre.

Aunque participó de la reunión, la Asociación Docente Provincial (ADP), gremio mayoritario entre los docentes, decidió no firmar el acta. El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, defendió la propuesta como “prudente y posible” y aseguró que la provincia mantendrá el equilibrio fiscal sin comprometer recursos que no pueda sostener.

—Ministro, hubo acuerdo salarial...

—Sí, exactamente. Un 14% para el segundo semestre y un 23% anual, más un conjunto de cosas: un bono de 50 mil pesos para julio, que se cobra este viernes y sábado para todos los trabajadores; el rubro jerarquización para supervisores, directores y vicedirectores de Educación; un adicional de transporte del 15%; y la suba del mínimo para el docente que recién inicia —jornada simple— que pasa a 715 mil pesos.

—¿Qué otros puntos incluye el acuerdo?

—Un monto adicional para asistencia crítica y centralizada, que empieza en 10 mil y llega a 16 mil pesos; los pases a planta temporaria, que son cerca de mil personas; actualización de contratos; bono para contratados; ingresos para el personal de Seguridad —unas 200 personas— y el pase de nivel para los sanitaristas, que acceden a otro escalafón. Todo eso junto se negoció, se conversó mucho entre todos los sectores. Fue una decisión colectiva.

—¿Todos los gremios aceptaron?

—La abrumadora mayoría, sí. No aceptó ADP, por un punto específico: pedían incluir el código 690 como adicional.

—¿Pero aceptaron el resto del acuerdo?

—Sí, aceptaron casi todos los puntos y reconocieron que es un buen acuerdo. También se garantiza el incentivo docente hasta diciembre, que son 1.600 millones de pesos por mes. Eso va para todos los docentes.

—¿Cuánto representa este acuerdo en términos de erogación para la provincia?

—Todo esto, sumado a una inversión de 10 mil millones de pesos para infraestructura escolar y sanitaria, supera los 60 mil millones de pesos.

—¿Qué pasa si la inflación anual supera el aumento acordado?

—Hay una revisión prevista para octubre, dentro de 12 semanas. Ya tienen asegurado un 14% y la inflación está en torno al 1,5% o 1,6% mensual. Estamos dentro de un contexto muy complejo: caen las ventas, hay despidos en el sector privado, los recursos fiscales son menores a lo presupuestado porque la actividad económica está estancada —consumo, industria, construcción—, y Nación se retiró de muchas áreas que antes financiaba, como el incentivo docente, salud u obra pública. Todo eso reduce la actividad y genera mayores dificultades, desde un hogar hasta una empresa o el fisco. Pero creemos en un Estado presente y eficiente. Salta lleva cinco años y medio en equilibrio, incluso antes de este gobierno nacional.

—¿Y cómo se logró sostener ese equilibrio?

—Con orden y previsión. Redujimos la deuda, bajamos impuestos, hicimos más de 2.500 obras, presentamos las cuentas en tiempo y forma. Siempre con respeto y diálogo. También trabajamos con el sector privado, acompañando a pymes, comercios, hoteles, gastronómicos, agencias de viajes. Son decisiones conjuntas, y poner de acuerdo a todos al mismo tiempo es complejo. Por eso llevó tiempo.

—¿La provincia podrá cerrar el año con superávit?

—Con equilibrio. Esta propuesta contempla lo que podemos cumplir. Somos una provincia previsora, no ofrecemos nada que no podamos encarar, sostener. Planificamos todo el tiempo.

—¿Sigue firme el descuento para los maestros que hicieron paro?

—Eso no es decisión de Economía, pero ya lo anunció la ministra (de Educación, Cristina Fiore) y el área de Recursos Humanos.

—¿SITEPSa aceptó el acuerdo?

—No. Pero sí lo hicieron UDA, los gremios de salud, Vialidad, el IPV y muchos otros sectores. Es una propuesta prudente, centrada, con la previsión de volver a conversar en 12 semanas siguiendo a la Argentina de cerca. No comprometemos nada que no podamos cumplir. Si nos desordenamos, se resiente el contrato social, y la provincia no puede emitir dinero. Por eso monitoreamos todo en períodos cortos.

—¿Cuánto representa el bono de 50 mil pesos?, ¿me recuerda cuándo son los empleados estatales?

—Lo cobran 72 mil personas. Representa cerca de 3.500 millones de pesos, y se paga este viernes y sábado.

—¿Podría haber otro bono de fin de año?

—Habrá que ver. Falta mucho para fin de año, especialmente en Argentina. Lo evaluaremos más adelante.

—¿Qué pasa con el ítem 690 que pide la ADP?

—Es un código específico, y ya se incluyeron otros puntos en Educación: el incentivo docente que continúa, la jerarquización, el plus por transporte y el aumento para quienes recién inician. ADP pedía uno más, pero los recursos también debían destinarse a otros sectores, como Salud y la administración central. Todo tiene un costo y debe ser para todo el sector.