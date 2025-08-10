Hallan a un hombre muerto con aparente herida de bala en el interior de un auto en Tartagal

Un trágico hecho conmocionó a la ciudad de Tartagal durante la tarde, cuando un hombre fue encontrado sin vida al interior de un automóvil, cuyo conductor se habría dado a la fuga después de un presunto intento de robo.

El operativo policial se desplegó rápidamente en la zona, cercana a comunidad Lapacho 1, donde un testigo relató que el vehículo había sido abandonado tras un tiroteo. Según relatos de vecinos, el presunto homicida habría robado una moto a un transeúnte antes de escapar en el automóvil, dejando el cuerpo de la víctima en su interior.

A pesar de la presencia de agentes policiales, los detalles sobre el incidente permanecen confusos. Ninguno de los testigos logró identificar a la persona sin vida, ni al conductor que escapó. La víctima, un hombre de rostro irreconocible debido a la sangre, no ha sido identificada hasta el momento. Tampoco se sabe si la muerte ocurrió en el mismo lugar o si fue trasladada antes al sitio del hallazgo.

Fuente: República