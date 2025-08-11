Corrupción en la cárcel de Villa Las Rosas: subalcalde quedó detenido por dar respuestas contradictorias

La sexta jornada del juicio contra veinte personas acusadas de integrar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1 dejó un giro inesperado: uno de los funcionarios del penal, actual subalcalde, fue detenido en plena audiencia.

El hecho se produjo mientras declaraban ocho oficiales del Servicio Penitenciario Provincial y un perito informático del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) sobre los mecanismos de control en el ingreso al penal y el sistema para otorgar beneficios a internos. Según informaron, el subalcalde, que durante el período investigado se desempeñaba como jefe del Pabellón A1, respondió con evasivas ante las preguntas de la Unidad Fiscal sobre un pedido del acusado Sergio Moya para que un interno obtuviera el beneficio de extramuros.

En tres oportunidades, el Tribunal de Juicio —integrado por Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar— le recordó que declaraba bajo juramento y que, además, es funcionario público. Su falta de respuestas concretas llevó a que fuera demorado y luego quedara detenido para su comparecencia posterior.

El proceso continuará este martes 12 de agosto con la declaración de diez testigos más, mientras el subalcalde detenido deberá volver a responder ante el Tribunal.

Falencias en el control penitenciario

La jornada también expuso graves falencias en el control penitenciario: testimonios que revelaron la falta de capacitación del personal para detectar drogas en el ingreso, scanners fuera de servicio y autorizaciones informales para que funcionarios ingresen alimentos.

Además, se conocieron detalles sobre intentos de obtener beneficios extramuros para internos sin reunir los requisitos legales, así como irregularidades en el manejo de materiales y compras para talleres.