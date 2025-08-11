Tartagal: identificaron a las víctimas del doble crimen en la ruta 86

Tartagal atraviesa momentos de conmoción por el hallazgo de dos hombres asesinados en la ruta nacional 86. El primer cuerpo, encontrado dentro de un Fiat blanco, fue identificado como Fernando Gómez, de 49 años, oriundo de Mosconi.

El segundo, localizado a unos 15 kilómetros al este, correspondía a Gustavo Lira, de 35 años y residente en Pocitos, quien habría huido en una motocicleta tras una persecución.

Testigos indicaron que en la madrugada se escuchó el paso de dos motos y, posiblemente, otro vehículo, seguido de disparos. Minutos después, sirenas y ambulancias se escucharon en la zona.

La Policía y la Fiscalía trabajan para reconstruir la secuencia del hecho y determinar las circunstancias del doble homicidio, sin descartar nuevas detenciones.