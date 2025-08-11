¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

11°
11 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
homicidios en Tartagal
relatos de salta
Futsal
Copa Argentina 2025
Precio de los Combustibles
terremoto
Accidente
Tartagal
cárcel
Miguel Uribe Turbay
Policiales

Tartagal: identificaron a las víctimas del doble crimen en la ruta 86

Uno de los hombres fue hallado dentro de un automóvil y el otro a 15 kilómetros, tras una persecución. Vecinos escucharon disparos durante la madrugada.
Lunes, 11 de agosto de 2025 08:26
Tartagal atraviesa momentos de conmoción por el hallazgo de dos hombres asesinados en la ruta nacional 86. El primer cuerpo, encontrado dentro de un Fiat blanco, fue identificado como Fernando Gómez, de 49 años, oriundo de Mosconi.

El segundo, localizado a unos 15 kilómetros al este, correspondía a Gustavo Lira, de 35 años y residente en Pocitos, quien habría huido en una motocicleta tras una persecución.

Testigos indicaron que en la madrugada se escuchó el paso de dos motos y, posiblemente, otro vehículo, seguido de disparos. Minutos después, sirenas y ambulancias se escucharon en la zona.

La Policía y la Fiscalía trabajan para reconstruir la secuencia del hecho y determinar las circunstancias del doble homicidio, sin descartar nuevas detenciones.

