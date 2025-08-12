Barrio Solidaridad: detuvieron a los dos hermanos sospechosos de matar a Benjamín Mamaní

La fiscal penal María Luján Sodero Calvet, a cargo de la Fiscalía Penal 2 de la UGAP, confirmó la detención de dos personas señaladas como sospechosas del asesinato de Benjamín Mamaní, el adolescente de 15 años que fue ultimado a puñaladas la noche del lunes en barrio Solidaridad, en la zona sudeste de la ciudad de Salta.

En las primeras tareas investigativas —que incluyeron el relevamiento de testigos, el análisis de cámaras públicas y privadas y otras medidas—, personal de la Unidad de Investigación UGAP, dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, desplegó todos sus recursos humanos y logísticos para localizar a los sospechosos.

Los detenidos son dos hermanos de 18 y 20 años, quienes fueron encontrados en la localidad de Rosario de Lerma. En el procedimiento se les secuestraron teléfonos celulares, mochilas con prendas de vestir que llevaban consigo, y se les notificó formalmente la causa de su detención.

“Estamos totalmente abocados al caso”, señaló la fiscal Sodero, quien dirige las diligencias en el marco de la investigación por un crimen que conmociona a la comunidad.

Investigación y próximos pasos

Cumplidos los trámites procesales, los dos sospechosos serán imputados este miércoles en sede fiscal. No se descarta que haya más personas involucradas en el hecho, por lo que las tareas investigativas continúan.

En paralelo, se realiza la autopsia al cuerpo de la víctima para determinar con precisión la mecánica de las lesiones que le provocaron la muerte.

El crimen de Benajmín

Benjamín Mamaní fue asesinado a puñaladas en barrio Solidaridad en la noche del lunes. El ataque, que según fuentes judiciales habría sido perpetrado por al menos dos personas, motivó un amplio despliegue policial en la zona sudeste de la ciudad y en localidades cercanas.

La identificación de los sospechosos permitió montar operativos simultáneos que derivaron en la detención de los hermanos en Rosario de Lerma. Las fuerzas de seguridad mantienen la vigilancia en distintos puntos para asegurar la captura de eventuales cómplices.