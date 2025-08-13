Caso Julieta Prandi: condenaron a 19 años de prisión a Claudio Contardi por haberla violado cuando estaban casados

La Justicia condenó a 19 años de prisión a Claudio Contardi (57) a 19 años en el juicio por abuso sexual contra su ex pareja, Julieta Prandi. La conductora ingresó a la sala tras la lectura de la sentencia y cuando el condenado ya había sido retirado.

“Se lo llevaron por una puerta trasera, esposado”, detalló Sergio Farella por la situación que se vivió en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana.

La Justicia ordenó la inmediata detención de Claudio Contardi. Por eso, la Policía le colocó las esposas y lo retiraron de la sala.

Tras conocer el veredicto del tribunal que decidió condenar a Contardi a 19 años de prisión, la actriz se descompensó. Médicos del SAME acudieron a la sala para asistirla. Uno de ellos aclaró que ya se “encuentra bien y está contenida”.

Tras reponerse, la actriz, en un breve diálogo con la prensa, dentro de los tribunales, expresó: “Le digo a las personas que están viviendo estas situaciones y todavía no obtienen justicia, que tenemos esperanza, porque ahora pueden animarse a denunciar. Entiendo que va a ser un antes y un después en la justicia. Costo muchísimo”.

Consultada sobre el largo proceso en la justicia, recriminó: “Después de todos estos años, creo que debería cambiar la Justicia. Que cambie para no re-victimizar más a las víctimas. El proceso no puede ser digno de 10.000 apelaciones, mientras ellos siempre gozan de libertad. Las pericias tienen que ser obligatorias. Es una locura que eso sea una opción para los acusados, mientras nosotras, las víctimas, estamos obligadas a confirmar nuestros dichos y nuestro infierno. Eso tiene que ser al revés. Para empezar, la víctima denuncia cuando puede, y una vez que lo hace, la tienen que cuidar, porque el siguiente paso es un femicidio. Estamos cansadas de ver cómo nos matan. Estamos cansadas de que no nos escuchen”.

Minutos antes de conocerse la sentencia, la madre de Julieta estuvo con los medios en el ingreso al Tribunal.

Antes del veredicto del tribunal, Cristina expresó optimismo sobre el resultado del juicio. Además, aclaró que durante estos últimos días toda la familia estuvo “con seguridad” y definió a su ex yerno, Contardi, quién le privó ver a su nieto Rocco por varios años, como una “persona muy peligrosa”.