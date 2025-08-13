¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

13 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Wanda Nara
Allanamientos en Salta
caso julieta prandi
Pastor de Nubes
restos en vaqueros
Asesinato en Tartagal
Julieta Prandi
Jujuy
Mujer sin vida
Inflación
Policiales

Hallaron a una mujer sin vida en barrio Morosini y la Fiscalía investiga un posible femicidio

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, interviene en el caso y ordenó la autopsia para establecer la causa de muerte y confirmar la identidad. 
Miércoles, 13 de agosto de 2025 15:54
Un fuerte operativo policial se desplegó en la tarde en barrio Morosini, al sudeste de la ciudad de Salta, tras el hallazgo de una mujer sin vida dentro de una vivienda ubicada en calle Dinamarca al 400, cerca del puente de calle Polonia.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, confirmó que la autopsia se realizará a partir de las 18, con el objetivo de determinar las causas del fallecimiento y establecer fehacientemente la identidad de la víctima.

Una desaparición previa

Fuentes extraoficiales indicaron que podría tratarse de Graciela Mabel Burgos, de 52 años, quien estaba desaparecida desde el pasado 4 de agosto. Según la denuncia presentada por un familiar, Burgos se había ausentado de su domicilio sin informar a dónde se dirigía y no volvió a establecer contacto.

La mujer es de contextura delgada, mide 1,78 metros, tiene tez morena clara, ojos marrones y cabello largo. Su búsqueda había sido difundida por allegados en redes sociales y medios locales.

El hallazgo

De acuerdo con la información recabada, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona sin vida en el inmueble. Personal de la Policía de la Provincia y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) llegó al lugar, perimetró la zona y comenzó las pericias.

Si bien se habla de que podría ser el cuerpo de Burgos, la Justicia aún no lo confirmó oficialmente. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre las circunstancias en que la mujer llegó a esa vivienda ni sobre el tiempo que llevaba sin vida.

Pericias en curso

Si bien el cuerpo fue retirado para la autopsia, los peritos del CIF continuaban en la vivienda realizando diligencias y levantamiento de indicios.

Vecinos comentaron —de manera no confirmada— que el propietario de la casa tendría algún tipo de vínculo familiar con la mujer, pero esta información no fue ratificada por la Fiscalía.

La causa quedó en manos de la Unidad de Femicidios, que trabaja para reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar si se trató de un hecho criminal.

 

 

Un fuerte operativo policial y forense se desarrolla en una vivienda del barrio Morosini, en la ciudad de Salta, tras el hallazgo del cuerpo de una mujer que había sido reportada como desaparecida el pasado 4 de agosto.

Según pudo saber este medio, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona sin vida dentro de una casa ubicada cerca del puente de calle Polonia. Efectivos de la Policía de la Provincia y personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) llegaron al sitio y procedieron a perimetrar la zona para iniciar las pericias correspondientes.

Familiares presentes en el lugar reconocieron a la víctima como Gabriela Mabel Burgos, de quien no se tenían noticias desde hacía aproximadamente 10 días. El caso había sido difundido por allegados que buscaban dar con su paradero, aunque por el momento no existen precisiones oficiales sobre las circunstancias de su muerte ni sobre cómo llegó hasta el domicilio donde fue hallada.

Vecinos indicaron, de manera extraoficial, que el propietario de la vivienda podría tener algún tipo de vínculo familiar con la mujer, aunque esta información no fue confirmada por la autoridad judicial. 

