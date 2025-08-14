Aguas Blancas blindará el centro por la fiesta de San Roque: sin tours de compras ni vehículos

El próximo sábado será feriado municipal en Aguas Blancas y el tránsito estará totalmente restringido por las celebraciones en honor a San Roque, Patrono de la localidad. La medida fue oficializada por el Ejecutivo Municipal a través de la Resolución N° 107, que establece cierres y controles especiales para garantizar el normal desarrollo de los actos.

La disposición prohíbe el ingreso de todo tipo de vehículos -incluidos tours de compras, trafic, camionetas, autos particulares, taxis, camiones proveedores y cualquier transporte motorizado- desde las 0 hasta las 15:00 del sábado. El objetivo es ordenar la circulación, facilitar el desplazamiento de las delegaciones participantes y evitar incidentes durante la jornada festiva.

Además, se restringirá la actividad comercial en el horario de 9 a 13, con cierre obligatorio de los negocios, como señal de respeto al Santo Patrono y para permitir el flujo de los fieles.

Llamado a la colaboración

Desde el municipio pidieron colaboración y comprensión a vecinos y visitantes, instando a respetar las indicaciones. “No arruine lo que se planificó con tanto esfuerzo”, advierte el comunicado oficial. También solicitaron difundir la información para que nadie llegue sin estar al tanto de las restricciones. La normativa incluye la prohibición de estacionar en las zonas afectadas y adyacentes a los actos oficiales, lo que abarca las áreas delimitadas en los anexos de la resolución. El despeje comenzará a la medianoche y se extenderá hasta las 15.

Con este operativo especial, las autoridades locales buscan que la tradicional fiesta patronal de San Roque se viva con orden, seguridad y plena participación de la comunidad.