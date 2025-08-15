YPF: fallo favorable para Argentina permitirá apelar sin entregar acciones ni activos

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió que Argentina podrá avanzar con la apelación en la causa por la expropiación de YPF sin necesidad de entregar las acciones de la petrolera ni otros activos como garantía, una medida que otorga aire a la estrategia judicial del país.

El fallo, considerado clave por el equipo legal argentino, establece que “las acciones del gobierno en la petrolera podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte resuelve la apelación”, según precisó Sebastián Maril, de Latam Advisors, en la red X.

La decisión se enmarca en el extenso litigio iniciado por la expropiación de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner. En esta causa, la jueza Loretta Preska condenó hace dos años al Estado argentino a pagar una indemnización que, con intereses, asciende actualmente a unos USD 18.000 millones.

Con esta resolución, la defensa del país gana tiempo para desplegar sus argumentos ante la Corte de Apelaciones sin riesgo de que se ejecute la entrega de acciones u otros bienes mientras dure el proceso. El próximo paso será la presentación formal de los fundamentos de la apelación, instancia que definirá si se ratifica o se modifica el fallo de primera instancia.