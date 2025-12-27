Vacaciones 2026: fiestas populares con esta guía de los festivales en enero y febrero en Salta

inicia sesión o regístrate.
El calendario festivalero del verano salteño vuelve a reunir a artistas consagrados, nuevas voces y comunidades enteras alrededor de la música popular. Con escenarios al aire libre, patios gastronómicos y propuestas artesanales, cada encuentro ofrece una experiencia que trasciende el show y convierte en celebración colectiva.
La apertura será con el Festival de la Trucha en La Poma, una cita que pone en valor las riquezas de la región: la trucha de aguas puras de deshielo del Nevado de Acay. "En su 26ª edición, el evento combinará sabores regionales y una grilla folclórica de alto nivel sobre el escenario “Eulogia Tapia”, con dos noches de música desde las 23", promocionan desde la organización.
El recorrido continuará por los Valles Calchaquíes con el Festival El Seclanteño, en Seclantás, que en su 16ª edición reunirá a grandes referentes del folclore nacional en la cancha del Club Boca Juniors.
Más adelante, el sur provincial dirá presente con Festimiel, en Metán, una propuesta que mezcla música popular y convocatoria masiva en el estadio de la Liga Metanense de Fútbol.
Enero también tendrá una de sus citas más emblemáticas en San Carlos, con la 45ª Feria Artesanal de los Valles Calchaquíes, que durante varios días exhibirá cerámica, tejidos, alpaca, talabartería y sabores regionales. Dentro de esa programación, el Festival de Folklore -los días 16 y 17- concentrará una grilla diversa que combina folclore y música popular.
El mes se cerrará con el Festival de la Tradición Calchaquí, en el anfiteatro municipal, una propuesta que reivindica la música y las expresiones culturales del valle.
Ya en febrero, La Viña celebrará una nueva edición del Festival del Humor y el Canto, mientras que el broche de oro del verano llegará con la tradicional Serenata a Cafayate, tres noches que cada año convocan a miles de personas en el predio de la Bodega Encantada.
Con propuestas para todos los gustos, la guía de festivales salteños vuelve a consolidarse como uno de los grandes atractivos de las vacaciones de verano 2026 en el norte argentino.
Agenda festivalera
-
Festival de la Trucha – La Poma
-
2 y 3 de enero | Edición 26
-
Escenario Eulogia Tapia | Desde las 23
-
Viernes, artistas: Chaqueño Palavecino, Joaquín Sosa, Grupo Jacha, Grupo Ternura, Eulogia Tapia, Sentimiento Mansero, entre otros
-
Sábado, artistas: Grupo El Rayo, Bandimanía, Agua y Sol, Sentimiento Tropical, Yoga, entre otros
-
Entradas: $30.000 (viernes) | $25.000 (sábado)
-
-
-
Festival El Seclanteño – Seclantás
-
Sábado 10 de enero | Edición 16
-
Cancha del Club Boca Juniors | A las 21
-
Artistas: Los Tekis, Raly Barrionuevo, Canto 4, Joaquín Sosa, Los Cuatro de Salta, Grupo Guinda y La Banda del Ángel
-
Entrada general: $18.000 (+ $1.800 de servicio online)
-
-
-
Festimiel – Metán
-
Domingo 11 de enero
-
Estadio de la Liga Metanense de Fútbol
-
Artistas: Desakatados, Dany Hoyos, Chiretes, Iván Ruiz y Chaqueño Palavecino
-
Entrada general (1ª tanda): $15.000
-
-
-
Festival de San Carlos – Feria Artesanal de los Valles Calchaquíes
-
Del 13 al 18 de enero (Festival de Folclore: 16 y 17)
-
Edición 45
-
Artistas: Los Tekis, Q’Lokura, Canto del Alma, Lázaro Caballero, Sergio Galleguillo, Christian Herrera, Angelo Aranda, Ke Personajes
-
Entradas festival folclórico: Popular $30.000 | Platea numerada $80.000
-
-
-
Festival de la Tradición Calchaquí, Cachi
-
24 de enero | Edición 33
-
Anfiteatro Municipal | A las 20
-
Artistas: Guitarreros, Joaquín Sosa y Sarita Flores
-
Entradas: a confirmar
-
-
-
Festival del Humor y el Canto – La Viña
-
8 de febrero | Edición 23
-
Complejo Deportivo Municipal
-
Artistas confirmados: La T y la M
-
Entradas: a confirmar
-
-
-
Serenata a Cafayate – Cafayate
-
26, 27 y 28 de febrero | Edición 52
-
Predio de la Bodega Encantada
-
Artistas y entradas: a confirmar
-
-