Presupuesto 2026: cómo votaron los senadores de Salta en general y el discutido artículo 30

El Senado de la Nación aprobó este viernes el Presupuesto 2026, en una sesión especial clave para el Gobierno de Javier Milei. La votación en general terminó con 46 votos afirmativos, 25 negativos, una abstención y ningún ausente, logrando así la sanción de la ley enviada por el Poder Ejecutivo.

En ese marco, los tres senadores que representan a la provincia de Salta acompañaron la iniciativa. Gonzalo Guzmán Coraita y María Emilia Orozco, ambos de La Libertad Avanza, junto a Flavia Gabriela Royón, del bloque Primero los Salteños, votaron afirmativamente en la votación en general del proyecto.

Luego, durante el tratamiento en particular, uno de los artículos que concentró las mayores discusiones fue el artículo 30, que introduce cambios en el esquema de financiamiento educativo, universitario y científico. Ese artículo también fue aprobado con el voto favorable de los tres senadores salteños.

El artículo 30 deroga la obligación legal de destinar un piso del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) a la educación, y elimina los incrementos progresivos en Ciencia y Tecnología que, hasta ahora, establecían alcanzar el 1% del PBI en 2032. Además, deja sin obligatoriedad el destino del 0,2% del presupuesto educativo para la educación técnico-profesional.

Hasta la nueva sanción, la legislación vigente establecía estos porcentajes como mínimos obligatorios, lo que fue uno de los ejes de mayor controversia durante el debate parlamentario. A pesar de las críticas, el oficialismo logró reunir los votos necesarios para aprobar el artículo.

El Presupuesto 2026 había llegado al Senado con media sanción de la Cámara de Diputados y requería no solo la aprobación en general, sino también la validación de todos sus capítulos para convertirse en ley, objetivo que el oficialismo consiguió durante la sesión.

La iniciativa contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO y otros bloques aliados, mientras que el kirchnerismo votó en contra del proyecto en general y de los artículos más cuestionados.