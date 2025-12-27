Milei y todo su equipo celebraron el presupuesto propio para el tercer año

El presidente Javier Milei celebró ayer por la noche la aprobación en el Senado de la Nación del Presupuesto 2026, el primero de su gestión y el que regirá el tercer año de su gobierno. Lo hizo con una imagen del tablero electrónico que mostró los 46 votos afirmativos y su ya conocido eslogan "Viva la libertad carajo".

Con esta sanción se pone fin a las sucesivas prórrogas del presupuesto 2023 -dictado en 2022 cuando aún era presidente Alberto Fernández- con el que Javier Milei gobernó el país en 2024 y 2025.

La sanción de la ley fue celebrada por todo el núcleo duro del oficialismo. Ministros, legisladores y hasta el presidente de la Cámara de Diputados se volcaron a las redes sociales para destacar el resultado parlamentario y remarcar el significado político de haber logrado un presupuesto aprobado por el Congreso, algo que el Gobierno consideró clave para consolidar su programa económico.

"Un presupuesto con equilibrio"

Desde el oficialismo, Patricia Bullrich escribió: "Argentina tiene Presupuesto 2026. Lo aprobamos en su totalidad con equilibrio fiscal, orden y crecimiento". La exministra de Seguridad y ahora jefa del bloque de LLA en el Senado, subrayó que se trata del "primer presupuesto con déficit cero de la historia argentina" y agregó: "Es un presupuesto con equilibrio que les permitirá a las familias seguir bajando la inflación. Es un gran presupuesto. Este gobierno reforma, reforma y reforma todo el tiempo".

Bullrich también puso el acento en el respaldo político logrado en la Cámara alta: "Sacamos 42 votos, fue un triunfo excepcional. Era un cuestionamiento que no tenía ningún sentido, así se demostró en la votación".

En la misma línea, el exministro de Defensa y ahora diputado nacional Luis Petri destacó el impacto institucional de la sanción de la ley al afirmar que ahora "Argentina tiene Presupuesto y tiene futuro".

"Bullrich hizo un trabajo enorme"

Desde el Senado, donde siguió de cerca el debate, el ministro del Interior, Diego Santilli, remarcó el trabajo del oficialismo a lo largo de todo el trámite legislativo. "Bullrich hizo un trabajo enorme, todo el equipo del Ejecutivo ha asistido tanto en Diputados como en el Senado", sostuvo. Y añadió: "Tener un Presupuesto equilibrado que permite crear trabajo, crecer y proyectar a la Argentina sin déficit es lo que veníamos trabajando. Felicito a Patricia por este enorme trabajo y a todos los senadores que son parte de este trabajo".

A los mensajes se sumó también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien sintetizó el clima en el oficialismo con una frase breve: "Presupuesto aprobado. Con Milei, orden y equilibrio fiscal".