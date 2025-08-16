Ucrania: viraje de Trump en su pedido de alto el fuego

El presidente de EEUU, Donald Trump, revirtió su llamado a alcanzar un cese el fuego inicial para avanzar hacia el fin del conflicto en Ucrania y en su lugar dijo que la "mejor manera" de acabar con la guerra entre Moscú y Kiev es "llegar directamente" a un acuerdo de paz duradero.

Trump, quien este viernes se reunió por más de tres horas con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska, había dicho antes de la cumbre que deseaba "ver un alto el fuego rápidamente" porque quería que "cesara la matanza". Sin embargo, a su regreso del encuentro con Putin y tras una llamada con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelensky, junto a líderes europeos y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el estadounidense cambió su posición.

"Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrenda guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un Acuerdo de Paz, que terminaría la guerra, y no a un simple Acuerdo de Alto el Fuego, que muchas veces no se sostiene", escribió en su red Truth Social.

"Exitoso día"

Trump celebró el "gran y muy exitoso día en Alaska" y anunció que se reuniría con Zelensky en Washington mañana, tras lo que adelantó que "si todo resulta bien" programará una cumbre trilateral que incluya a Putin.

"Potencialmente, se salvarán las vidas de millones de personas", concluyó.

La anticipada reunión entre Trump y Putin celebrada este viernes en Alaska, se cerró sin un acuerdo para un alto el fuego en Ucrania, pero ambos líderes manifestaron su sintonía y el estadounidense calificó las conversaciones de "extremadamente productivas".

Zelensky respaldó ayer la propuesta de Trump de mantener una reunión a tres bandas con Putin y confirmó que mañana viajará a Washington para tratar "todos los detalles" del eventual proceso de paz.

Los líderes europeos emitieron ayer una declaración conjunta tras la cumbre de Putin y Trump en Alaska, en la cual expresan la cual desean colaborar "con éste y con Zelenski". "Estamos dispuestos a colaborar con el presidente Trump y el presidente Zelenski para lograr una cumbre trilateral con el apoyo europeo", reza el texto de la declaración.

Donetsk y Lugansk

El presidente ruso, Vladímir Putin, quiere que Ucrania entregue las regiones de Donetsk y Lugansk como condición para poner fin a la guerra, reveló ayer el diario Financial Times (FT).

Putin planteó esta demanda al presidente estadounidense, Donald Trump, durante la cumbre en Alaska, señaló el FT, que sostiene esta información a partir de fuentes implicadas directamente en las conversaciones. A cambio de esos dos territorios, ya ocupados por Rusia parcialmente desde hace más de una década, el mandatario ruso también habría ofrecido suspender el avance militar en las regiones de Jersón y Zaporiyia.