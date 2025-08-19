El viento Zonda arrasó con el techo de una vivienda en Villas Chartas: una familia vivió momentos de terror

Una familia del pasaje Cafayate, en Villas Chartas, vivió una madrugada de angustia cuando el viento Zonda derribó el techo de una de las habitaciones de su casa, utilizada como dormitorio por dos niñas, de 15 y 10 años, nieta y bisnieta de la propietaria.

"Una mañana, una madrugada de terror a la que vivíamos, un susto grande", relató la mujer sobre el episodio. El techo de la habitación se levantó violentamente y las chapas salieron volando. Una de las niñas se golpeó la pierna, aunque según la madre, "parece que no es nada, no tengo nada".

El incidente comenzó con los perros de la familia ladrando insistentemente. "Los perros empezaron a ladrar, antes el viento empezaba a ladrar, ladrar, ladrar, al punto que yo le dije que se fijaran si no eran los perros que se habían salido. Me dice mi nieto, no, no son, está todo bien cerrado. Y de pronto sentí un rugido y las chapas que volaron", describió la mujer.

El momento duró solo unos minutos, pero dejó a la familia en una situación complicada. "Fue terrible. Se nos voló el techo", agregó. La mujer indicó que, actualmente, lo que más necesitan para reparar los daños son "dos barrales para asegurar el techo y los tornillos", aunque reconoció que el costo del material limita sus posibilidades: "Nunca alcanzan. No llegamos, no llegamos, porque el hierro está caro".

La familia permanece a la espera de poder asegurar la vivienda y recuperar la tranquilidad después del inesperado ataque del viento Zonda.