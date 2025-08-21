Clima en Salta: alerta en Capital, vuelve el viento Zonda y luego aire frío con heladas

El clima en Salta cambiará drásticamente en las próximas horas, y vacilará entre el calor y las ráfagas que provocará el viento zonda y un pulso de aire frío que traería heladas el domingo.

Según el pronóstico brindado por el meteorólogo Edgardo Escobar, este viernes se registrará una jornada más que cálida, con cielo parcialmente nublado, mínima de 6ª y una máxima de 30°. Esto se debe principalmente a la presencia de viento Zonda. Al respecto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para advertir sobre este fenómeno que afectará a gran parte de la provincia.

El viento Zonda comenzó a sentirse esta tarde en la zona de la puna salteña (Cordillera de los Andes, Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de Los Andes, Puna de Molinos, Puna de Cafayate y Puna de San Carlos), con vientos de entre 50 y 70 km/h, y ráfagas de 100 km/h.

Viento Zonda en Capital y Valle de Lerma

Desde las 0 horas de este viernes, el fenómeno ya se sentirá en la capital salteña, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

"El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", informa el SMN.

Por la tarde-noche de este viernes, se espera la rotación del viento hacia el sector sur y este debido al ingreso de una masa de aire frío. Este fenómeno traerá ráfagas que podrían variar de moderadas a fuertes.

En la zona de General Güemes, Anta y Metán, el alerta es por fuertes vientos que regirán desde las 18 de este viernes hasta la medianoche, lo mismo que para los departamentos San Martín y las Yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria

Sábado: desplome de las temperaturas

Durante el sábado, el aire frío se acentuará en el Valle de Lerma, generando un marcado descenso térmico. Las temperaturas máximas caerán de 30° a apenas 14°, mientras que la mínima se ubicará en los 5°, con un cielo parcialmente nublado.

Domingo con heladas matinales

El domingo la situación será aún más extrema: las máximas se mantendrán en 14° o 15°, pero las mínimas podrían descender hasta los 0°, lo que abre la posibilidad de heladas matinales debido a la escasa nubosidad y al enfriamiento nocturno.