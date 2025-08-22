PUBLICIDAD

rechazo de vetos
Ataques a la Franja de Gaza
Incendios
Tráfico de drogas
Cámara de Diputados de la Nación
Femicidio
crisis del IPS
Senado de la Nación
Internacionales

Netanyahu aprobó el plan para tomar Gaza

"Estamos en la fase de toma de decisiones", señaló el premier israelí.
Viernes, 22 de agosto de 2025 01:10
Benjamín Netanyahu.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ratificó ayer el plan militar para tomar Gaza y, al mismo tiempo, ordenó iniciar negociaciones para una tregua. "Estamos en la fase de toma de decisiones. Llegué hoy (por ayer) a la División de Gaza para aprobar los planes que las Fuerzas de Defensa nos presentaron a mí y al ministro de Defensa para tomar la ciudad de Gaza y derrotar a Hamas", afirmó.

"Al mismo tiempo, ordené iniciar negociaciones inmediatas para la liberación de todos nuestros rehenes y para el fin de la guerra en términos aceptables para Israel", añadió. "Estos dos objetivos —derrotar a Hamas y liberar a todos nuestros rehenes— van de la mano".

Netanyahu ordenó el miércoles "acortar" el plazo de preparación previo a la invasión de la ciudad de Gaza, donde se refugia alrededor de un millón de palestinos.

Asentamientos

La ONU, la UE y 21 países europeos lamentaron ayer la decisión de Israel de aprobar la construcción de 3.410 viviendas para colonos en la zona conocida como E1 de Cisjordania, junto a Jerusalén Este, e instaron al gobierno de Netanyahu a "retirar urgentemente" el plan.

La medida, que impediría el acceso a la ciudad santa desde la Cisjordania ocupada, ha sido fuertemente criticada por su impacto en la viabilidad de un Estado palestino. "La decisión de Israel de aprobar la construcción de asentamientos es inaceptable y una violación del derecho internacional", dijeron los jefes de la diplomacia europea.

 

Temas de la nota

