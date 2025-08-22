Operativo conjunto para controlar un incendio de pastizales en San Lorenzo

Equipos de la Municipalidad de San Lorenzo, Defensa Civil, Aguas del Norte, Bomberos Voluntarios, personal de la ciudad de Salta y vecinos se unieron este viernes en un operativo conjunto para sofocar los incendios generados por el viento Zonda en distintas zonas de San Lorenzo. Los focos más afectados fueron San Lorenzo Chico y La Ciénega, donde el fuego se acercó peligrosamente a viviendas.

Desde las primeras horas de la tarde, los equipos municipales, junto con personal de Defensa Civil de la Provincia, trabajaron intensamente para controlar los incendios en barrios como Las Quintas, Chacras y La Verbena en San Lorenzo Chico, y otras zonas de La Ciénega. Los incendios, originados mayormente en áreas aledañas a viviendas, pusieron en alerta a la comunidad local.

El intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, agradeció la colaboración de todos los organismos involucrados, destacando especialmente el esfuerzo del personal municipal de la Ciudad de Salta y las familias que, con recursos propios, ayudaron a sofocar el incendio. También hizo un llamado a la comunidad para que extremen las precauciones debido a que el alerta meteorológica por el viento Zonda se mantendrá hasta la noche. Además, recordó que está prohibido encender pastizales o microbasurales en lugares abiertos y descampados.