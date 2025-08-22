Riesgo extremo de incendios forestales en gran parte del país y alerta máxima en Salta

El mapa difundido por el Servicio Meteorológico Nacional muestra con crudeza la situación: las provincias del norte, el centro del país y amplias zonas de la Patagonia aparecen teñidas de rojo y naranja, lo que equivale a riesgo extremo y muy alto. Este panorama afecta principalmente a las regiones de Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Mendoza y La Pampa, donde la sequedad de la vegetación y las ráfagas de viento conforman una combinación explosiva.

En contraste, sólo sectores del litoral y el noreste argentino se mantienen bajo condiciones de bajo peligro, mientras que en el sur cordillerano algunas áreas se ubican en rango moderado. Sin embargo, la tendencia nacional es preocupante: casi dos tercios del país se encuentran en estado crítico.

En el caso de Salta, el pronóstico meteorológico añade un condimento aún más riesgoso: la presencia del viento Zonda en valles y zonas de altura. Este fenómeno, caracterizado por ráfagas que pueden superar los 100 km/h, eleva la temperatura, reduce la humedad y convierte cualquier chispa en una amenaza para la población y los ecosistemas.

Las autoridades recomiendan máxima precaución en zonas rurales y periurbanas: no encender fogatas, no arrojar colillas de cigarrillos y evitar quemas de residuos. También se solicita a la comunidad dar aviso inmediato ante cualquier indicio de humo o fuego a los canales de emergencia habilitados (Sistema de Emergencia 911).

La combinación de sequía, altas temperaturas y viento Zonda coloca a Salta en el centro de la escena de altísimo riesgo. El mensaje oficial es claro: la prevención ciudadana resulta clave para evitar una catástrofe ambiental.