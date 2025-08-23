PUBLICIDAD

11°
23 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Viento zonda en salta

Viento zonda causó estragos en Salta: 74 incidentes registrados durante el viernes

El viento zonda que azotó a Salta dejó 74 incidentes registrados en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo caídas de árboles, postes, incendios y voladuras de techos. El personal de Protección Ciudadana y otras fuerzas de emergencia trabajaron sin descanso para mitigar los daños.
Sabado, 23 de agosto de 2025 11:37
Uno de los tantos árboles caídos y poste de luz perjudicados por el viento zonda durante la jornada del viernes.
El imponente viento zonda que azotó a Salta durante la jornada del viernes  dejó una gran cantidad de incidentes que movilizaron a los equipos de Protección Ciudadana y diferentes fuerzas de emergencia. Se registraron un total de 74 incidentes en distintas partes de la ciudad, lo que demuestra el impacto del fenómeno meteorológico sobre las infraestructuras urbanas y la seguridad de los salteños.

Desde caídas de árboles hasta incendios, el viento causó daños materiales significativos. Según informó la Municipalidad de Salta, se produjeron 11 caídas de árboles y ramas, que obstaculizaron el tránsito y pusieron en riesgo la integridad de los ciudadanos. Además, los postes y cables fueron severamente afectados: 23 incidentes relacionados con caídas de postes y daños en el tendido eléctrico interrumpieron el servicio en varios barrios.

El clima extremo también trajo consigo incendios en distintas zonas de la ciudad, con 22 focos de fuego registrados, algunos de los cuales fueron contenidos con la intervención de bomberos y personal especializado. La situación se complicó aún más con la voladura de techos, que afectó a varias viviendas en sectores vulnerables. En total, 2 techos volaron debido a la fuerza del viento, dejando a varias familias expuestas a los riesgos del clima.

Además, las autoridades municipales indicaron que la línea de emergencia 105 permanece activa las 24 horas para atender cualquier tipo de incidente, con un equipo listo para actuar rápidamente ante las emergencias que puedan surgir, luego del fortísimo viento que azotó a Salta el viernes.

