Viento zonda causó estragos en Salta: 74 incidentes registrados durante el viernes

El imponente viento zonda que azotó a Salta durante la jornada del viernes dejó una gran cantidad de incidentes que movilizaron a los equipos de Protección Ciudadana y diferentes fuerzas de emergencia. Se registraron un total de 74 incidentes en distintas partes de la ciudad, lo que demuestra el impacto del fenómeno meteorológico sobre las infraestructuras urbanas y la seguridad de los salteños.

Desde caídas de árboles hasta incendios, el viento causó daños materiales significativos. Según informó la Municipalidad de Salta, se produjeron 11 caídas de árboles y ramas, que obstaculizaron el tránsito y pusieron en riesgo la integridad de los ciudadanos. Además, los postes y cables fueron severamente afectados: 23 incidentes relacionados con caídas de postes y daños en el tendido eléctrico interrumpieron el servicio en varios barrios.

El clima extremo también trajo consigo incendios en distintas zonas de la ciudad, con 22 focos de fuego registrados, algunos de los cuales fueron contenidos con la intervención de bomberos y personal especializado. La situación se complicó aún más con la voladura de techos, que afectó a varias viviendas en sectores vulnerables. En total, 2 techos volaron debido a la fuerza del viento, dejando a varias familias expuestas a los riesgos del clima.

Además, las autoridades municipales indicaron que la línea de emergencia 105 permanece activa las 24 horas para atender cualquier tipo de incidente, con un equipo listo para actuar rápidamente ante las emergencias que puedan surgir, luego del fortísimo viento que azotó a Salta el viernes.