23 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Torneo Clausura 2025
Jubilados y Pensionados
Liga Profesional Argentina
Expo Rural Salta
Nicolás Pino
El clima en Salta
Guillermo Francos
Rugby Championship
Javier Milei
Deportes

Otro histórico triunfo de Los Pumas ante Nueva Zelanda: fue 29 a 23 en Vélez

Esta es la cuarta victoria de la Selección argentina en 25 enfrentamientos por el Rugby Championship. 
Sabado, 23 de agosto de 2025 19:32
Los Pumas le ganaron por cuarta vez a Nueva Zelanda en el Rugby Championship: el triunfo fue por 29 a 23 en el marco del encuentro por la segunda fecha de la mencionada competencia el estadio de Vélez Sarsfield.

Gonzalo García y Juan Martín González convirtieron un try cada uno, mientras que Santiago Carreras fue el máximo anotador entre penales y conversiones para el elenco nacional, con 13 puntos.

Los Pumas, dirigidos por una leyenda del rugby argentino, Felipe Contepomi, llegaban a este encuentro luego de sufrir una derrota por 41-24 justamente ante los All Blacks en la primera fecha de la competición, en un partido que se llevó a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Esta fue la última ocasión en la que Los Pumas recibieron a los All Blacks en el Rugby Championship, ya que a partir del 2026 no se continuará disputando este torneo.

 

El historial entre Los Pumas y All Blacks en el Rugby Championship

  • Partidos jugados: 23

  • Victorias de Argentina: 4

  • Victorias de Nueva Zelanda: 21

Temas de la nota

