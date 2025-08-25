Sigue el juicio sobre un presunto femicidio en Orán

Hoy se reanudará el debate en el juicio seguido contra Gustavo Viarengo García acusado como presunto autor del femicidio de Nahir Viazzi Klimasauskas. Los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán Norma Roxana Palomo, Aldo Primucci y Anibal Burgos Bruseghini continuarán con la recepción de testimoniales desde las 13.

El viernes pasado los magistrados escucharon a peritos del Departamento de Criminalística del CIF de Salta y Orán y un oficial de servicio de la Policía. Los cuatro peritos basaron su declaración en los informes periciales que realizaron conforme a los cinco cuerpos del legajo de Investigación.

En ese sentido, se exhibieron las fotografías del departamento que habitaba la pareja, del edificio, y del lugar donde fue encontrado el cuerpo de la víctima, dieron detalles de la inspección ocular, que también se realizó en el automóvil del acusado.

En la audiencia debate interviene la Unidad Fiscal integrada por Claudia Carreras y Pablo Cabot. La querella está representada por Matías Adet Figueroa y en la defensa de García Viarengo interviene Adrian Sureda Domínguez y Gabriel Rú.

Según consta en la causa la mañana del 19 de febrero de 2023, se reportó la presencia de una mujer sin vida en el patio interno de un edificio de la zona centro de Orán. Había caído desde el cuarto piso. En ese momento estaba acompañada por el acusado, que era su pareja.