Midachi regresa para despedirse

Hace un par de años se confirmaba que Miguel Del Sel y el Chino Volpato volverían a Villa Carlos Paz, pero no regresab Midachi porque Dady Brieva no era de la partida. En otras palabras, no hubo un regreso para el icónico trío de humor, leyenda de la comicidad argentina.

Ahora, Midachi a pleno anuncia su regreso para una despedida histórica. Integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato, el trío se presentará en el Teatro Gran Rex los días 27, 28, 29 y 30 de agosto de 2026.

Midachi trascendió generaciones con un humor popular, cercano y profundamente identificado con el nomenclador criollo. Conquistaron teatros y pantallas. Batieron récords de convocatoria y, sin dudas, son un clásico indiscutido. "Midachi vuelve porque hay historias que no cierran solas. Porque hay risas que todavía resuenan en la memoria de la gente y merecen un último abrazo. Gracias con el cuerpo entero. Con la risa. Con la música. Midachi vuelve por que sí", dice el trío.

A través de Instagram difundieron un video promocional con un recorrido por sus más de 40 años de carrera y aseguraron que será un final histórico. En los últimos tiempos, la historia de Midachi fue idas y vueltas. Nunca queda claro si Midachi se junta los años pares o impares. Para Dady esto es así: "Setenta veces nos juntamos. Nos juntamos y nos separamos como pa' coger, cuando tenemos ganas..." El Chino, última sílaba del trío, lo tradujo a ciencia exacta: "Cinco veces nos separamos".

Las entradas

Las entradas se venen desde el lunes pasado en www.tuentrada.com. Y también en la boletería del teatro. En 2023, el trío cómico anunció la incorporación del mago e ilusionista Richard Laffite como su tercer miembro, junto a Miguel Del Sel y el Chino Volpato. Esta decisión se produjo después de la partida de Dady Brieva.

En los últimos años, el éxito se empañó por diferencias políticas que surgieron entre ellos. Miguel y El Chino se mostraron en una posición opuesta a la de Dady, que siempre expuso lo que pensaba sin filtro.

Sin embargo, en esos días de furia nadie se animaba a hablar de una separación definitiva. "Stand by sería el término adecuado", deslizó una fuente allegada al tridente, que se reunió por última vez sobre el escenario en 2018. Seguramente agotarán entradas en 2026.