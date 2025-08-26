PUBLICIDAD

23°
26 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Salta
Vuelos cancelados
vademecum
Dólar en Salta
Coche puntero
Cronograma de pagos
Taylor Swift
Leonel Francia
Policiales

Crimen de Barrio Solidaridad: testigos describieron a la madre acusada de matar a su hijo como una persona violenta

En el juicio contra Lidia Raquel Cardozo por el homicidio de su hijo de 11 años, una docente y la madre de un compañero relataron episodios de agresividad de la imputada y lesiones previas en el niño.
Martes, 26 de agosto de 2025 15:43
Foto: Javier Rueda
La audiencia de debate por el homicidio de Leonel Francia, de 11 años, en barrio Solidaridad sumó este martes nuevos testimonios que comprometieron aún más a su madre, Lidia Raquel Cardozo, imputada como autora de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo.

Durante la jornada declararon diversos testigos. Una docente del niño relató haber denunciado en dos oportunidades las lesiones que presentaba en su cuerpo. También recordó un episodio en el que conoció a Cardozo, cuando esta irrumpió en la institución de manera violenta buscando unas llaves que su hijo había llevado por error.

En la misma línea, la madre de una compañera de clase describió a la acusada como una persona agresiva y afirmó que conocía de primera mano la difícil situación que atravesaba el menor. Ambas declaraciones reforzaron la hipótesis de la fiscalía sobre un contexto de violencia previa.

Al cierre de la audiencia, el fiscal solicitó que la escuela del niño aporte la ficha de alumno con su historial completo. Además, el tribunal ordenó realizar una inspección judicial en el lugar del hecho, en fecha a confirmar.

La audiencia continuará este miércoles 27 desde las 9, con más testimoniales que buscan esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del pequeño.

