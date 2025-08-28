Tragedia en Monoblok Salta: un adolescente de 17 años murió tras caer al vacío

La madrugada en los Monobloks de Salta se vio sacudida por el ulular de las sirenas de móviles policiales, una dotación de Bomberos y una ambulancias del Samec, que irrumpieron en la intersección del edificio de la avenida Entre Ríos y Sarmiento tras un llamado desesperado al Sistema de Emergencias 911. Allí, un joven de 17 años había caído al vacío cerca de la 1 de la mañana. Pese a los intentos por asistirlo, los equipos de emergencia confirmaron minutos después el deceso.

Las tareas en el lugar se prolongaron hasta pasadas las 5 de la madrugada, cuando finalmente se realizó el levantamiento del cuerpo. La Fiscalía Penal en turno ordenó la práctica de una autopsia para determinar de manera fehaciente la causa de la muerte, mientras que las primeras informaciones apuntan a una decisión propia del adolescente.

Vecinos se vieron conmovidos por lo sucedido en la madrugada en el complejo habitacional. La noticia impactó por la drástica decisión que habría adoptado el adolescente, según las primeras informaciones a las que accedió Radio Salta.

Con el avance de las pericias, las autoridades judiciales confirmarán en las próximas horas los resultados de la autopsia, que permitirán esclarecer las circunstancias exactas del hecho.