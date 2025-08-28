Murió un hombre en pleno centro de Salta y la escena generó conmoción

La mañana de este jueves quedó marcada por la sorpresa y la conmoción en el corazón de la capital salteña. Cerca de las 10.50, un hombre mayor de edad se desplomó de manera repentina dentro de una reconocida confitería ubicada frente a la plaza 9 de Julio. De acuerdo con los primeros datos, la víctima habría sufrido un paro cardíaco. A pesar de los esfuerzos de reanimación practicados en el lugar, nada se pudo hacer para salvarle la vida.

Algunos de los presentes aseguraron que podría tratarse de un turista que estaba de paso por la ciudad, mientras que otros indicaron que sería un habitué del tradicional local gastronómico. Lo cierto es que el episodio causó un profundo impacto entre quienes se encontraban en la zona, tanto comensales como transeúntes.

La noticia corrió rápidamente entre los comerciantes y visitantes de la zona céntrica, ya que el establecimiento se ubica frente a uno de los puntos más concurridos de nuestra Ciudad.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) trabajó en el lugar para llevar adelante las tareas de rigor. La zona fue acordonada por la policía.

El trágico hecho ocurrió en cuestión de segundos y dejó una postal de desconcierto y silencio en pleno mediodía, en un espacio que a diario concentra a cientos de visitantes y .salteños.