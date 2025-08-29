PUBLICIDAD

29 de Agosto, Salta, Centro, Argentina
Milagrito 2025
Maraton de Hirpace
Especial
Deportes

Franco Colapinto brilló en Países Bajos: quedó 9° en la práctica del GP de Fórmula 1

El piloto argentino completó un viernes sólido en Zandvoort y logró su mejor rendimiento en la segunda tanda, en medio de una jornada marcada por varios accidentes.
Viernes, 29 de agosto de 2025 15:40
El argentino Franco Colapinto tuvo una jornada destacada en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, al ubicarse noveno en la segunda práctica libre (FP2) disputada este viernes en el circuito de Zandvoort.

En una jornada signada por los accidentes de Andrea Kimi Antonelli y Lance Stroll, el joven piloto argentino completó 52 vueltas sin inconvenientes. En la primera tanda quedó 18°, con un tiempo de 1:12.276, a 0.663 de Pierre Gasly. Sin embargo, mostró una notable mejora en la segunda práctica al marcar 1:10.957, lo que lo colocó entre los diez mejores, a 1.067 del líder del día, Lando Norris.

El británico de McLaren fue el más rápido en ambas sesiones con registros de 1:10.278 (FP1) y 1:09.890 (FP2), seguido por el español Fernando Alonso, quien con Aston Martin cerró segundo en la segunda práctica con 1:09.977.

La actividad continuará este sábado 30 de agosto con la última práctica desde las 6.30 (hora argentina) y la clasificación desde las 10.00, donde se definirá la grilla de largada para la carrera del domingo, pactada a 72 vueltas también a las 10.00 de Argentina.

