VIDEO. Emilia Clarke, la estrella de Game of Thrones, paseó por el norte argentino

Emilia Clarke, reconocida mundialmente por su papel como Daenerys Targaryen en Game of Thrones, compartió las fotos de su paso por la Argentina y dejó encantados a sus millones de seguidores.

La actriz británica publicó en Instagram un álbum de su viaje, en el que se la ve disfrutando de los paisajes del norte, con especial protagonismo de las imponentes Salinas Grandes de Jujuy, donde posó sonriente bajo el sol.

El recorrido de Clarke por el país incluyó también una parada en las Cataratas del Iguazú, en Misiones, y unos días en Buenos Aires, donde fue vista en distintos bares y paseos por Palermo y San Telmo. En la capital, la actriz se animó a probar clásicos locales como el mate y los alfajores de maicena, sabores que -según reflejaron los medios- la conquistaron de inmediato.

“Fan del mate y los alfajores de maicena”, tituló Ciudad Magazine, mientras que TN Show destacó su amabilidad y cercanía con los fans argentinos que la reconocieron en los cafés porteños. Las publicaciones, acompañadas por una seguidilla de fotos naturales y descontracturadas, reflejan a una Clarke curiosa, alegre y conectada con la cultura local.

La intérprete británica, de 38 años, suele compartir en sus redes imágenes de viajes y momentos de relax, pero su visita a la Argentina despertó una particular simpatía entre los seguidores locales, que celebraron su sencillez y su elección de destinos alejados de los circuitos turísticos tradicionales.

En su paso por Jujuy

En Jujuy, no sólo exploró las Salinas Grandes, sino que se atrevió a caminos de montañas, donde se encontró a dos llamas con vestiduras típicas y una bandera whipala que posaron para ella.

Al anochecer, la imagen que deslumbró sus retinas provino del campamento de lujo Pristine Luxury Camp, también en Salinas Grandes, lugar que se caracteriza por sus domos geodésicos.