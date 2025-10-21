Presentaron el operativo de seguridad para las elecciones del domingo

El Operativo Elecciones Legislativas Nacionales 2025 fue presentado este martes por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, y que contará con la participación de más de 5 mil efectivos policiales en todo el territorio provincial.

La Policía de Salta acompañará de forma preventiva el traslado de las urnas en la primera instancia del operativo, que estará a cargo del Ejército Argentino, hacia las distintas localidades. Además, se controlará el cumplimiento de la veda electoral, que comenzará a regir desde las 20 horas del sábado 25 de octubre.

Durante el domingo, día de los comicios, se realizará la cobertura de seguridad externa en más de 500 establecimientos educativos habilitados para sufragar, junto con patrullajes preventivos en sus inmediaciones y en las sedes del Correo Argentino.

Finalizado el acto electoral, la Policía acompañará el retorno de las urnas al Centro de Cómputos, entre otras tareas de prevención.

Cómo realizar el certificado por no ir votar

Asimismo, se informó que las personas que se encuentren a más de 500 kilómetros de su lugar de residencia podrán tramitar el certificado de no emisión del voto en cualquier dependencia policial.

Del acto participaron el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, el jefe de la Policía de Salta, Diego Bustos, el subjefe Walter Toledo, y otras autoridades de la fuerza local.

