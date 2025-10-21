Dólar en Salta: al ritmo de la escalada nacional, cuánto subió este martes 21 de octubre

La escalada del dólar a pocos días de las elecciones legislativas nacionales se sintió este martes tanto a nivel nacional como en la capital salteña, donde la divisa norteamericana experimentó una suba considerable en el mercado informal.

Este martes 21 de octubre, el dólar blue cotizó en la calle a $1500 para la compra y $1560 para la venta, ($1515 y $1545 respectivamente, en las oficinas).

Con estos nuevos valores, los incrementos de la divisa norteamericana fueron de entre 35 y 40 pesos con respecto a la cotización del lunes.

"Hubo poco movimiento pero sigue subiendo. Ya esta en el techo de la banda, ahora hay que ver que hace el Gobierno mañana", dijeron a El Tribuno desde el microcentro salteño.

La segunda rueda de la semana ya había mostrado desde temprano la inestabilidad monetaria y al medio día, el incremento se hacía sentir, aunque rondaba los 20 pesos con respecto al lunes. Con el correr de las horas, la suba terminó siendo el doble.

En tanto, el dólar oficial cerró hoy en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $20 respecto del cierre del lunes.

Aumento del dólar blue

Calle Compra: $1480 (lunes) - $1500 (martes) - Aumento: $20

$1480 (lunes) - $1500 (martes) - Aumento: Calle Venta: $1520 (lunes) - $1560 (martes) - Aumento: $40

Aumento del dólar oficial

Cotización dólar oficial compra: $1445 (lunes) - $1465 (martes) - Aumento: $20

$1445 (lunes) - $1465 (martes) - Aumento: Cotización dólar oficial venta: $1495 (lunes) - $1515 (martes) - Aumento: $20

Dólar blue (calle) vs. Dólar oficial